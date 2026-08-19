19 de agosto de 2026
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ZÉ DO SKINÃO

Escola de Bauru foi furtada mesmo possuindo vigia noturno

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Secretaria Municipal de Educação vai apurar as circunstâncias do ocorrido
Secretaria Municipal de Educação vai apurar as circunstâncias do ocorrido

A Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) José Francisco Junior - Zé do Skinão, situada no Jardim Progresso, em Bauru, que foi alvo de ladrões na última sexta-feira (14), contava com vigia noturno. A presença deste profissional não foi suficiente para inibir criminosos e evitar a invasão desta unidade de ensino. O local, no entanto, não possui videomonitoramento. Conforme o JC/JCNET noticiou na semana passada, pais de alunos reclamam que os crimes neste endereço foram frequentes em 2026.

Em nota enviada ao JCNET pela Secretaria de Comunicação, a pasta de Educação informou que a Emef Zé do Skinão teve a fiação da quadra e torneiras dos bebedouros furtadas da unidade.

“As torneiras dos bebedouros já foram repostas e a iluminação da quadra está funcionando. As atividades escolares seguem normalmente, sem prejuízos ao funcionamento da unidade ou ao fornecimento da merenda escolar. A unidade possui vigia e a administração está apurando as circunstâncias do ocorrido, além de adotar as providências necessárias para a plena regularização da estrutura da escola”, finaliza a nota da Prefeitura.

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