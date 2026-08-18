A Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 3.ª Região (TRF3) condenou empresa de Bauru a pagar indenização por danos morais coletivos, no valor de R$ 50 mil, em razão do exercício ilegal da advocacia. Trata-se de escritório que se apresentava como elaborador de cálculos previdenciários, mas, na verdade, segundo o TRF3, captava clientes para oferecer a aposentados e pensionistas serviços jurídicos contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), sem que tivesse inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

A ação civil pública contra a empresa foi proposta pela 21.ª Subseção da OAB – Seccional São Paulo (OAB/Bauru). Em primeiro grau, a Justiça Federal proibiu a divulgação da oferta de serviços de assistência jurídica e a prestação de atividades privativas da advocacia, mas negou a configuração de danos morais coletivos.

A OAB recorreu ao TRF3 pleiteando a indenização. A entidade argumentou que a conduta ilícita atingiu interesses difusos da coletividade e coletivos da classe dos advogados. Também defendeu que a condenação teria caráter pedagógico, preventivo e repressivo. A Quarta Turma deu provimento à apelação da Ordem, com base no voto da relatora, desembargadora federal Mônica Nobre.