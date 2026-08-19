A equipe do Serviço de Eletromecânica do Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Bauru realiza, a partir das 7h desta quinta-feira (20), uma manutenção programada na unidade Nove de Julho para a instalação da bomba reserva do reservatório elevado. A previsão é de que os trabalhos terminem no início da tarde.

Durante a execução dos serviços, o abastecimento de água poderá apresentar oscilações temporárias e variações de pressão nos bairros Núcleo Nove de Julho, Parque Primavera, Núcleo Fortunato Rocha Lima, Santa Fé, Distrito Industrial III e nas partes altas do Jardim Jaraguá e do Jardim Santa Edwiges.

A retomada da distribuição e a normalização do abastecimento ocorrerão de maneira gradativa, ao longo da tarde e da noite de quinta-feira, após a conclusão dos trabalhos e a consequente reativação do reservatório.