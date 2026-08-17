17 de agosto de 2026
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COBERTURA

Sesi Vôlei Bauru reúne torcedores em encontro especial

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Revista Atenção/Anderson Fernando
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Revista Atenção/Anderson Fernando
Sesi Vôlei Bauru reúne torcedores em encontro especial
Sesi Vôlei Bauru reúne torcedores em encontro especial

O Sesi Vôlei Bauru reuniu torcedores neste domingo (16), na Praça Panathlon, em Bauru, durante o “Encontro com as Brabas e Guerreiros”. Realizado das 9h às 12h, o evento promoveu um momento de aproximação entre a equipe e os fãs.

A manhã foi marcada por esporte, confraternização e muita torcida, reforçando a relação entre o time e a comunidade bauruense. O encontro também proporcionou aos torcedores a oportunidade de celebrar juntos a paixão pelo vôlei.

Mais do que um momento de lazer, a iniciativa reforçou a força da torcida do Sesi Vôlei Bauru, que segue acompanhando e incentivando a equipe dentro e fora das quadras.

VEJA TODAS AS FOTOS ABAIXO: 

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