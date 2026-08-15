Quando o osso encosta no dente tem-se a anquilose alveolodentária. Cada dente é caprichosamente embrulhado em suas raízes por uma membrana bem fina chamada de ligamento periodontal, que faz uma articulação entre dente e osso com 0,25mm de espessura, igual a de uma folha de papel sulfite. Sim, todo dente tem uma articulação com o osso e tem mobilidade natural.

No ligamento periodontal tem uma rede muito delicada como a de pescar ou a que envolve os melões nas feiras. É semelhante àquelas redes no cabelo das senhorinhas nas missas das manhãs. São fios de epitélio que nunca param de secretar a substância chamada EGF (fator de crescimento epitelial ou epidérmico) que faz o osso a ficar longe do dente por induzir ininterruptamente sua reabsorção. As células ósseas o escutam, pois, tem receptores específicos na membrana.

OS GUARDIOES DAS RAÍZES

Em um lado da “rua” chamada espaço periodontal tem osso. Do outro lado, tem dente, mas as células que colonizam a sua superfície (os cementoblastos), nem ligam para o EGF, pois não o escutam já que não têm ouvidos ou receptores para isto. E assim o dente se mantem sem reabsorção a vida toda, preservando suas raízes. A “surdez” dos cementoblastos os fazem guardiões da raiz dentária.