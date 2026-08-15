Quando o osso encosta no dente tem-se a anquilose alveolodentária. Cada dente é caprichosamente embrulhado em suas raízes por uma membrana bem fina chamada de ligamento periodontal, que faz uma articulação entre dente e osso com 0,25mm de espessura, igual a de uma folha de papel sulfite. Sim, todo dente tem uma articulação com o osso e tem mobilidade natural.
No ligamento periodontal tem uma rede muito delicada como a de pescar ou a que envolve os melões nas feiras. É semelhante àquelas redes no cabelo das senhorinhas nas missas das manhãs. São fios de epitélio que nunca param de secretar a substância chamada EGF (fator de crescimento epitelial ou epidérmico) que faz o osso a ficar longe do dente por induzir ininterruptamente sua reabsorção. As células ósseas o escutam, pois, tem receptores específicos na membrana.
OS GUARDIOES DAS RAÍZES
Em um lado da “rua” chamada espaço periodontal tem osso. Do outro lado, tem dente, mas as células que colonizam a sua superfície (os cementoblastos), nem ligam para o EGF, pois não o escutam já que não têm ouvidos ou receptores para isto. E assim o dente se mantem sem reabsorção a vida toda, preservando suas raízes. A “surdez” dos cementoblastos os fazem guardiões da raiz dentária.
O ligamento periodontal é mais delicado que um chip de computador. Se um aparelho eletrônico cair no chão, a queda pode romper aqueles fiozinhos de metal e o aparelho fica com defeito ou para de funcionar. Se um dente levar pancada, soco ou bolada, rompe-se a continuidade da rede epitelial periodontal e se dá adeus à proteção contra a anquilose. Agora o osso vai lenta e assintomaticamente encostar no dente.
SEM REDE EPITELIAL, E AGORA?
Sem a rede epitelial chamada de Malassez, inevitavelmente haverá anquilose, e o osso vai considerar o dente aderido a ele como se fosse osso. O dente é para sempre, mas os ossos se remodelam diariamente, renovando sua estrutura.
Depois da anquilose, o dente vai gradativamente sendo substituído por osso. Em poucos anos, o dente não terá mais raiz, praticamente apenas fica a coroa ligada ao osso subjacente e a qualquer momento vai se soltar. O processo se vê na radiografia ou tomografia e chama-se Reabsorção Dentária por Substituição.
AS CAUSAS
1ª) A causa da anquilose nos dentes irrompidos na boca é única: o traumatismo dentário acidental desde os mais leves e até a avulsão do dente, acidentes ou manobras inadequadas em cirurgias, etc. O importante é ressaltar que o traumatismo oclusal provocado pelo bruxismo ou pela má posição do dente e o tratamento ortodôntico, não provocam Anquilose e Reabsorção por Substituição. O paciente muitas vezes não se lembra das batidas, boladas, tapas e acidentes que passaram sem ser valorizados.
2ª) Já a causa de Anquilose e Reabsorção por Substituição nos dentes que ainda estão com parte da coroa intraóssea. Sem estar em oclusão, ocorre a atrofia do ligamento periodontal sem função por meses ou anos. A rede epitelial de Malassez tica tão atrófica, que o osso dribla seus cordões e chega até a superfície do dente, iniciando-se o processo.
TRATAMENTO E REFLEXAO FINAL
1. O tratamento contemporâneo é a “Decoronação seguida da colocação imediata de implantes osseointegráveis”, um tratamento disponível e realizável por qualquer profissional que se proponha a treinar e fazer. Desde 1990, a Decoronação oferece resultados clínicos e biológicos incríveis a conferir.
2. Mas porque os dentes são reabsorvidos quando as raízes ficam expostas sem cementoblastos e rede de Malassez? Os dentes são formados escondidos pelos germes e quando se expõem, o organismo percebe e manda removê-los, pois eles tem 6 proteínas que nosso sistema imune não considera próprias e as células ósseas irão reabsorvê-las até acabar o dente!
(Alberto Consolaro – Professor Titular da USP e Colunista de Ciências do JC)