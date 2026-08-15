A Cáritas Diocesana de Bauru promove no próximo dia 23 de agosto o Almoço Fraternal, evento realizado em parceria com a Ação Fraternal Confiança Supermercados. O encontro começará às 12h, na avenida Elias Miguel Maluf, 1-25, Vila Pacífico, e reúne famílias e apoiadores da instituição em torno de uma feijoada completa.

O cardápio inclui feijoada, arroz, feijão preto, couve, farofa e vinagrete. O convite custa R$ 60 e toda a arrecadação será destinada às atividades mantidas pela Cáritas Bauru, entidade que atende famílias em situação de vulnerabilidade social na cidade desde 1964.

Para a coordenadora geral da Cáritas Bauru, Karla Andrade, a participação da comunidade em eventos como este é decisiva para manter os projetos da instituição. "A Cáritas Bauru atende hoje famílias em situação de vulnerabilidade em diversas frentes: idosos que participam do Serviço de Convivência, imigrantes e refugiados atendidos pelo PROADI, pessoas que dependem do empréstimo de equipamentos do Projeto Mobilidade e famílias que recebem fraldas geriátricas produzidas pelos nossos voluntários.