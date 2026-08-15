Agudos - A Prefeitura de Agudos (13 quilômetros de Bauru), em parceria com o Fundo Social de Solidariedade, promove neste sábado (15), das 9h às 12h, a terceira edição do "Agudos Solidário- Um Novo Tempo", uma grande ação voltada para toda a população. O evento será realizado ao lado do Posto de Saúde, no bairro São Vicente, e reunirá, em um único espaço, diversos serviços públicos, atendimentos, orientações, atividades de bem-estar e ações gratuitas para a comunidade.

A iniciativa tem como objetivo aproximar a população dos serviços oferecidos pelo poder público, facilitando o acesso a informações, atendimentos e oportunidades nas áreas de saúde, assistência social, desenvolvimento, meio ambiente, educação, cultura, segurança e cidadania.

Durante a manhã, os moradores poderão encontrar serviços como exames rápidos, teste de glicemia, aferição de pressão arterial, coleta de Papanicolau, distribuição de preservativos e orientações de saúde. Também estarão disponíveis atendimentos e informações do Cras e Creas, orientações jurídicas, serviços relacionados ao Poupatempo, Emprega Agudos, Sebrae, Receita Federal e IPTU.