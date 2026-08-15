Agudos - A Prefeitura de Agudos (13 quilômetros de Bauru), em parceria com o Fundo Social de Solidariedade, promove neste sábado (15), das 9h às 12h, a terceira edição do "Agudos Solidário- Um Novo Tempo", uma grande ação voltada para toda a população. O evento será realizado ao lado do Posto de Saúde, no bairro São Vicente, e reunirá, em um único espaço, diversos serviços públicos, atendimentos, orientações, atividades de bem-estar e ações gratuitas para a comunidade.
A iniciativa tem como objetivo aproximar a população dos serviços oferecidos pelo poder público, facilitando o acesso a informações, atendimentos e oportunidades nas áreas de saúde, assistência social, desenvolvimento, meio ambiente, educação, cultura, segurança e cidadania.
Durante a manhã, os moradores poderão encontrar serviços como exames rápidos, teste de glicemia, aferição de pressão arterial, coleta de Papanicolau, distribuição de preservativos e orientações de saúde. Também estarão disponíveis atendimentos e informações do Cras e Creas, orientações jurídicas, serviços relacionados ao Poupatempo, Emprega Agudos, Sebrae, Receita Federal e IPTU.
O Fundo Social de Solidariedade participará também com o Mercado Solidário, com a entrega de oito itens e kit de higiene para as famílias cadastradas, além de ações de cuidado e autoestima, como cabeleireiro e esmaltação para todos.
A programação também contará com doação de mudas, ações de educação ambiental, informações sobre cata-treco, serviços de poda e roçagem e atividades para as crianças, além da participação do Corpo de Bombeiros e do Canil municipal.
Na área da saúde, a parceria com a Facop também oferecerá avaliações e orientações odontológicas, incluindo serviços relacionados à odontopediatria, prótese dentária, extração, canal, aparelho e implantes.
O Agudos Solidário também valoriza a participação e o protagonismo das mulheres, com orientações sobre direitos, prevenção à violência e políticas públicas existentes, fortalecendo ações de proteção e valorização feminina.
"Com a participação de diferentes secretarias, conselhos e entidades parceiras, a ação reforça o compromisso da Prefeitura de Agudos em levar serviços e oportunidades cada vez mais perto da população", ressalta a administração, por meio de nota. A edição anterior, realizada em maio deste ano, reuniu centenas de pessoas.
Serviço
'Agudos Solidário- Um Novo Tempo'
Data: sábado (15 de agosto)
Horário: das 9h às 12h
Local: ao lado do Posto de Saúde João Damasio Machado, no bairro São Vicente