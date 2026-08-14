O Dia de Fazer o Bem, promovido pela Lwart, chega à edição de 2026 com uma programação voltada ao fortalecimento dos laços com a comunidade. A principal novidade deste ano é a Corrida Up Motion, marcada para este domingo (16), e totalmente gratuita. O final de semana também contará com o Bairro em Festa, que levará uma tarde de recreação para crianças do Jardim Nova Lençóis, em Lençóis Paulista, arrecadação de leite em mercados de Lençóis Paulista e Macatuba, e visitas a instituições de longa permanência, também nas duas cidades.
"O Dia de Fazer o Bem faz parte da história da Lwart desde 2007 e representa um compromisso que vai além das nossas operações. É uma oportunidade de unir colaboradores, familiares e comunidade em torno de ações que promovem cuidado, solidariedade e bem-estar. Neste ano, a programação foi pensada para ampliar esse impacto, levando lazer para as crianças, incentivando a prática esportiva e fortalecendo o apoio a instituições que realizam um trabalho essencial", diz Rosana Otsubo, coordenadora de Responsabilidade Social Corporativa da Lwart.
A programação começa neste sábado (15) com diversas ações voluntárias do projeto Sou Bem da Lwart em diferentes pontos da cidade.
Confira a programação completa do Dia de Fazer o Bem 2026:
Corrida Up Motion
A grande novidade desta edição será a Corrida Up Motion, realizada no domingo (16), com largada às 7h, na Praça da Juventude, em Lençóis Paulista. Os percursos serão divididos em 5 e 10 quilômetros para corrida e caminhada de 5 quilômetros, reunindo esporte, saúde e bem-estar.
Campanha de arrecadação de leite
Durante este sábado (15), a tradicional arrecadação de leite será realizada entre 9h e 19h, em benefício da Rede do Câncer de Lençóis Paulista e da Associação dos Voluntários do Câncer de Macatuba. As doações poderão ser feitas nos seguintes locais:
Lençóis Paulista
•Gigantão Loja Paraíso - Av. Jacomo Augusto Paccola, 1100
•Gigantão Loja Rondon - R. Luiz Ferreira, 168
•Supermercado Avenida – Av. 09 de julho, 588
•Supermercado Avenida – Av. Brasil, 650
•Jau Serve Supermercados - Av. 25 de Janeiro,835
Macatuba
•Gigantão – Rua Antônio Alves Nunes, 1635
Bairro em Festa
Também neste sábado (15), das 14h às 17h, acontece o Bairro em Festa nas instalações da Escola Idalina Canova de Barros, no Jardim Nova Lençóis. A programação contará com oficinas de pipas e pulseiras, brinquedos infláveis, pipoca, algodão-doce, atividades recreativas, corte de cabelo e cuidados com as unhas. A ação será conduzida por colaboradores voluntários da Lwart e tem como objetivo proporcionar uma tarde de lazer, integração e acolhimento às crianças.
Voluntariado com idosos
A programação também inclui visitas ao Lar Nossa Senhora dos Desamparados, em Lençóis Paulista, e ao Recanto dos Velhinhos, em Macatuba. Colaboradores e familiares participarão de atividades de convivência, música, café da manhã e momentos de cuidado com os idosos.
Serviço:
Corrida Up Motion – 16/08 a partir das 7h
Local: Praça da Juventude (Lençóis Paulista)
Arrecadação de Leite – 15/08 das 9h às 17h
Bairro em Festa - 15/08 das 14h às 17h
Local: Escola Idalina Canova de Barros – Jardim Nova Lençóis (Lençóis Paulista)