O Dia de Fazer o Bem, promovido pela Lwart, chega à edição de 2026 com uma programação voltada ao fortalecimento dos laços com a comunidade. A principal novidade deste ano é a Corrida Up Motion, marcada para este domingo (16), e totalmente gratuita. O final de semana também contará com o Bairro em Festa, que levará uma tarde de recreação para crianças do Jardim Nova Lençóis, em Lençóis Paulista, arrecadação de leite em mercados de Lençóis Paulista e Macatuba, e visitas a instituições de longa permanência, também nas duas cidades.

"O Dia de Fazer o Bem faz parte da história da Lwart desde 2007 e representa um compromisso que vai além das nossas operações. É uma oportunidade de unir colaboradores, familiares e comunidade em torno de ações que promovem cuidado, solidariedade e bem-estar. Neste ano, a programação foi pensada para ampliar esse impacto, levando lazer para as crianças, incentivando a prática esportiva e fortalecendo o apoio a instituições que realizam um trabalho essencial", diz Rosana Otsubo, coordenadora de Responsabilidade Social Corporativa da Lwart.

A programação começa neste sábado (15) com diversas ações voluntárias do projeto Sou Bem da Lwart em diferentes pontos da cidade.

Confira a programação completa do Dia de Fazer o Bem 2026: