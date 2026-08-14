Lençóis Paulista - A Prefeitura de Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru), por meio da Secretaria de Cultura, com apoio do grupo União dos Motociclistas, realiza a partir desta sexta-feira (14), até domingo (16), o 7.º Motorock Lençóis Paulista. O evento acontece no Recinto da Facilpa e reúne shows de bandas covers, praça de alimentação e entrada solidária, com a arrecadação destinada à Rede de Combate ao Câncer do município, entidade beneficiada este ano.
A programação principal traz a banda Destroyer, tributo ao Kiss, nesta sexta-feira (14); Children of the Beast, tributo oficial ao Iron Maiden no Brasil, no sábado (15); e RPM Cover, encerrando o evento no domingo (16). O Motorock conta ainda com a participação de 11 bandas locais ao longo dos três dias de evento.
"Quero convidar a população a participar do 7º Motorock, com atrações renomadas. Em todas as suas edições, o evento sempre foi solidário, mas, neste ano, o ingresso solidário vai ajudar quem mais precisa através da Rede de Combate ao Câncer de Lençóis Paulista", disse o prefeito André Paccola Sasso, o Cagarete.
A entrada no evento é gratuita, mas o público é convidado a fazer uma doação de qualquer valor por meio de QR code disponível na entrada do recinto. Todo o valor arrecadado é revertido diretamente para a Rede de Combate ao Câncer de Lençóis Paulista, apoiando pacientes e famílias que enfrentam a doença no município.
"Vem aí mais uma edição deste evento que já é tradição, no Recinto da Facilpa, com toda a estrutura que o público já conhece. Neste ano teremos shows de bom nível, com tributos ao Kiss e ao Iron Maiden e a RPM Cover, além de 11 bandas", destacou o secretário municipal de Cultura, Marcelo Maganha.
"Em nome da União dos Motociclistas de Lençóis, agradeço aos motoclubes locais e regionais que nos ajudam a fazer este evento acontecer e a prefeitura e Secretaria de Cultura pela realização e por acreditar na força do motociclismo de Lençóis", completou o presidente do União dos Motociclistas, Zenildo Luiz de Abreu.
Além dos shows, o evento oferece praça de alimentação completa, com opções para toda a família. O Motorock é uma realização da Secretaria de Cultura, com apoio do Motoclube União dos Motociclistas de Lençóis Paulista, e integra o calendário de eventos culturais gratuitos promovidos pela Prefeitura.
Serviço
7.º Motorock Lençóis Paulista
Data: 14, 15 e 16 de agosto
Local: Recinto da Facilpa
Entrada: gratuita, com doação solidária opcional via QR code na entrada (em benefício da Rede de Combate ao Câncer de Lençóis Paulista)
Programação completa
Dia 14 de agosto (sexta-feira)
19h30 - Abertura oficial
20h30 - Lendz
22h - Destroyer (Kiss Cover)
Dia 15 de agosto (sábado)
14h30 - Nostime
16h - Phantom Pain
17h30 - Namp
19h - Diplomatas
20h30 - Macaco Veio
22h - Red Guns
23h30 - Children of the Beast (Iron Maiden Cover)
Dia 16 de agosto (domingo)
15h - The Driver's
16h30 - Long Live
18h - Matusalém
19h30 - Traidores do Movimento
21h - RPM Cover