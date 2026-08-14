Lençóis Paulista - A Prefeitura de Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru), por meio da Secretaria de Cultura, com apoio do grupo União dos Motociclistas, realiza a partir desta sexta-feira (14), até domingo (16), o 7.º Motorock Lençóis Paulista. O evento acontece no Recinto da Facilpa e reúne shows de bandas covers, praça de alimentação e entrada solidária, com a arrecadação destinada à Rede de Combate ao Câncer do município, entidade beneficiada este ano.

A programação principal traz a banda Destroyer, tributo ao Kiss, nesta sexta-feira (14); Children of the Beast, tributo oficial ao Iron Maiden no Brasil, no sábado (15); e RPM Cover, encerrando o evento no domingo (16). O Motorock conta ainda com a participação de 11 bandas locais ao longo dos três dias de evento.

"Quero convidar a população a participar do 7º Motorock, com atrações renomadas. Em todas as suas edições, o evento sempre foi solidário, mas, neste ano, o ingresso solidário vai ajudar quem mais precisa através da Rede de Combate ao Câncer de Lençóis Paulista", disse o prefeito André Paccola Sasso, o Cagarete.