Bariri - A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Bariri (56 quilômetros de Bauru), com o apoio da Polícia Militar (PM) e Canil do 13.º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (13.º Baep), realizou nesta sexta-feira (14) uma operação que resultou na prisão em flagrante de três pessoas por tráfico de drogas na cidade.

A ação foi desencadeada a partir de investigações conduzidas pelo Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil de Bariri, que resultaram no cumprimento de dois mandados de busca e apreensão expedidos pelo Poder Judiciário.

Durante as diligências, os policiais localizaram e apreenderam cerca de 140 porções de maconha e 200 pinos com cocaína, além de balanças de precisão, embalagens plásticas usadas para acondicionamento das drogas e aparelhos celulares.