A Justiça condenou a Fazenda Pública do Estado de São Paulo ao pagamento de indenização no valor de R$ 200 mil aos familiares do ex-judoca olímpico e ex-policial militar Mário Sabino Júnior, que foi morto a tiros em 25 de outubro de 2019, em Bauru, enquanto estava em serviço (leia abaixo). Em nota, a Procuradoria-Geral do Estado (PGE) informou que ainda não foi intimada da decisão, que é passível de recurso.

A ação na esfera cível foi ajuizada pelo escritório JV Advocacia Militar, representado pela CEO e advogada Joice Vanessa dos Santos. Nela, a viúva do cabo da PM, Solange Teodoro Moreira Sabino, pleiteava em nome dela e dos filhos a indenização no valor de R$ 200 mil pelo fato da morte do marido ter ocorrido em serviço.

Em primeira instância, o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Bauru julgou procedente a ação. De acordo com a advogada, restou incontroverso nos autos que o militar faleceu vítima de homicídio perpetrado por outro policial militar, enquanto se encontrava regularmente escalado e em serviço.