Crise de liderança
Um dos diagnósticos do debate eleitoral realizado nesta sexta (14), no programa Café com Política (JC/JCNET 96FM), foi o de que o principal problema de Bauru não é, necessariamente, o grande número de candidatos, mas a falta de lideranças políticas capazes de mobilizar e ter votos para se eleger. O jornalista Luis Roberto Tizoco fala em "duas décadas perdidas" na formação de novas lideranças e relaciona o cenário atual a episódios turbulentos da política local a partir do final dos anos 1980.
Falta renovação
Os entrevistados apontam que estruturas partidárias e lideranças tradicionais quase sempre dificultaram o surgimento de novos nomes em Bauru. A avaliação é de que dirigentes partidários interessados em preservar poder, votos e controle das legendas contribuíram para uma espécie de entressafra política em Bauru. Some-se a isso, a desmobilização da sociedade.
Incompetência
A entrevista questiona por que cidades como São José do Rio Preto conseguiram construir uma articulação política capaz de eleger deputados e acumular influência, enquanto Bauru não conseguiu manter representação proporcional à sua importância regional. O exemplo de Rio Preto aparece como contraponto ao cenário bauruense.
Confiança vem antes
O jornalista Kleber Santos defende uma sequência para a construção de uma candidatura forte: primeiro, o eleitor precisa conhecer o candidato e se identificar com ele; depois, encontrar motivos para votar nele; só então entram as propostas. Ele critica candidaturas que tentam construir em poucos dias uma imagem que deveria ter sido trabalhada muito antes da campanha oficial.
Unidade política
Um dos pontos cruciais está na distinção entre "união" e "unidade". A ideia defendida é que os políticos não precisam abandonar suas diferenças ideológicas, mas deveriam ser capazes de construir uma agenda comum para Bauru e região. A disputa política continuaria existindo, mas determinados assuntos estratégicos poderiam unir os grupos.
Insuficiência de voto
O debate mostrou que um candidato de Bauru não consegue se eleger exclusivamente dos votos da própria cidade. Como a eleição para deputado ocorre em todo o Estado, os candidatos precisam construir bases regionais. Em 2022, segundo os números apresentados no programa, cerca de 47% dos votos válidos para deputado estadual e 48% para federal em Bauru foram destinados a candidatos de outras regiões.
Menos candidatos
Bauru passou de 36 candidatos a deputado estadual e federal em 2022 para 20 em 2026 (agora são 11 a federal e 9 a estadual). Confira quem são no JCNET, no tópico a seguir.
Os candidatos de Bauru
Deputado federal: Eduardo Borgo (Novo), Dr. Raul (Cidadania), André Maldonado (PP), Rodrigo Agostinho (PSB), Capitão Augusto (PL), Nelson Dabus (PSDB), Ricardo Crepaldi (Democrata), Natalino da Pousada (PDT), Dário Dudario (PSD), Ricardo Amantini Filho (União) e Graziela Galvão (PL). Deputado estadual: Junior Rodrigues (PSD), Estela Almagro (PT), Junior Lokadora (Podemos), Anderson Prado (MDB), Lúcia Rosim (PSD), Thaís Viotto (PSB), Poeta (PSDB), Thiago Lira (PRD) e Marcela Afonso (Solidariedade).