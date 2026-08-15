Crise de liderança

Um dos diagnósticos do debate eleitoral realizado nesta sexta (14), no programa Café com Política (JC/JCNET 96FM), foi o de que o principal problema de Bauru não é, necessariamente, o grande número de candidatos, mas a falta de lideranças políticas capazes de mobilizar e ter votos para se eleger. O jornalista Luis Roberto Tizoco fala em "duas décadas perdidas" na formação de novas lideranças e relaciona o cenário atual a episódios turbulentos da política local a partir do final dos anos 1980.

Falta renovação

Os entrevistados apontam que estruturas partidárias e lideranças tradicionais quase sempre dificultaram o surgimento de novos nomes em Bauru. A avaliação é de que dirigentes partidários interessados em preservar poder, votos e controle das legendas contribuíram para uma espécie de entressafra política em Bauru. Some-se a isso, a desmobilização da sociedade.

Incompetência

A entrevista questiona por que cidades como São José do Rio Preto conseguiram construir uma articulação política capaz de eleger deputados e acumular influência, enquanto Bauru não conseguiu manter representação proporcional à sua importância regional. O exemplo de Rio Preto aparece como contraponto ao cenário bauruense.