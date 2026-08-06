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EM AVAÍ

Motorista de carreta cochila e provoca acidente na Bauru-Marília

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Portal CCM - Artesp (ccm.artesp.sp.gov.br)
Após o impacto, o veículo Mercedes-Benz permaneceu imobilizada sobre a faixa 2 até a chegada da equipe da concessionária Eixo SP, enquanto a Scania ficou no acostamento
Após o impacto, o veículo Mercedes-Benz permaneceu imobilizada sobre a faixa 2 até a chegada da equipe da concessionária Eixo SP, enquanto a Scania ficou no acostamento

Avaí - O condutor de uma carreta cochilou ao volante e se envolveu em um acidente com outra carreta, na tarde desta quinta-feira (6), na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), a Bauru-Marília, em Avaí (39 quilômetros de Bauru). Por sorte, ninguém ficou ferido.

De acordo com informações do site da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o fato ocorreu por volta das 14h20, na altura do quilômetro 373 da via.

O motorista da carreta Mercedes-Benz narrou às equipes de resgate que trafegava no sentido leste quando adormeceu ao volante e colidiu na traseira de uma carreta Scania.

Após o impacto, o veículo Mercedes-Benz permaneceu imobilizada sobre a faixa 2 até a chegada da equipe da concessionária Eixo SP, enquanto a Scania ficou no acostamento.

Apesar dos danos materiais, os dois condutores escaparam ilesos. Houve derramamento de óleo na pista e funcionários da concessionária realizaram a aplicação de serragem na rodovia com o objetivo de reduzir o risco de derrapagens e novos acidentes.

Frente da carreta ficou bastante danificada - Portal CCM - Artesp (ccm.artesp.sp.gov.br)
Frente da carreta ficou bastante danificada - Portal CCM - Artesp (ccm.artesp.sp.gov.br)

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