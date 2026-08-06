Avaí - O condutor de uma carreta cochilou ao volante e se envolveu em um acidente com outra carreta, na tarde desta quinta-feira (6), na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), a Bauru-Marília, em Avaí (39 quilômetros de Bauru). Por sorte, ninguém ficou ferido.

De acordo com informações do site da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o fato ocorreu por volta das 14h20, na altura do quilômetro 373 da via.

O motorista da carreta Mercedes-Benz narrou às equipes de resgate que trafegava no sentido leste quando adormeceu ao volante e colidiu na traseira de uma carreta Scania.