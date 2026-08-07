Estudantes do Ensino Médio, vestibulandos e educadores terão a oportunidade de conhecer de perto os cursos, laboratórios e projetos desenvolvidos pela Universidade Estadual Paulista (Unesp) durante a Feira de Profissões 2026, que será realizada nos dias 13 e 14 de agosto, no câmpus de Bauru. O evento é gratuito e aberto ao público.

Promovida pelas três unidades da Unesp em Bauru, a iniciativa tem como principal objetivo auxiliar os jovens na escolha da carreira profissional e apresentar a estrutura acadêmica da universidade, reunindo informações sobre cursos de graduação, pesquisa, extensão e programas de permanência estudantil.

A programação será realizada principalmente nas dependências da Faculdade de Engenharia (FEB), com atividades distribuídas também por outros espaços do câmpus. Durante os dois dias, os visitantes poderão conversar diretamente com professores, pesquisadores e alunos, além de conhecer laboratórios, projetos científicos e iniciativas desenvolvidas pela comunidade universitária.