Estudantes do Ensino Médio, vestibulandos e educadores terão a oportunidade de conhecer de perto os cursos, laboratórios e projetos desenvolvidos pela Universidade Estadual Paulista (Unesp) durante a Feira de Profissões 2026, que será realizada nos dias 13 e 14 de agosto, no câmpus de Bauru. O evento é gratuito e aberto ao público.
Promovida pelas três unidades da Unesp em Bauru, a iniciativa tem como principal objetivo auxiliar os jovens na escolha da carreira profissional e apresentar a estrutura acadêmica da universidade, reunindo informações sobre cursos de graduação, pesquisa, extensão e programas de permanência estudantil.
A programação será realizada principalmente nas dependências da Faculdade de Engenharia (FEB), com atividades distribuídas também por outros espaços do câmpus. Durante os dois dias, os visitantes poderão conversar diretamente com professores, pesquisadores e alunos, além de conhecer laboratórios, projetos científicos e iniciativas desenvolvidas pela comunidade universitária.
Entre as atrações estão estandes informativos dos cursos de graduação, projetos de pesquisa e extensão, oficinas, experimentos interativos e palestras voltadas ao ingresso no ensino superior. Os participantes também receberão orientações sobre o Vestibular Unesp, formas de acesso à universidade, bolsas e auxílios estudantis, além de informações sobre as possibilidades de atuação profissional em diferentes áreas.
Segundo a organização, a feira vem ampliando sua estrutura a cada edição para atender um número crescente de visitantes provenientes de Bauru e de dezenas de municípios da região.
Acesso para estudantes da rede pública
Um dos diferenciais do evento é o trabalho de articulação com escolas públicas para facilitar a participação dos estudantes. A comissão organizadora coordena a logística de transporte e o agendamento de excursões escolares, permitindo que alunos da rede pública possam visitar a universidade de forma organizada.
A realização da feira no início do segundo semestre letivo também busca coincidir com o período de preparação dos estudantes para o Vestibular Unesp, incluindo os prazos de solicitação de isenção e redução da taxa de inscrição.
Serviço
Feira de Profissões Unesp Bauru 2026
Datas: 13 e 14 de agosto
Local: Faculdade de Engenharia da Unesp (FEB)
Endereço: Avenida Engenheiro Luiz Edmundo Carrijo Coube, 14-01, Vargem Limpa, Bauru
Público-alvo: estudantes do Ensino Médio, vestibulandos, professores e comunidade em geral
Entrada: gratuita
As inscrições para visitas de escolas e para participação individual nas palestras e oficinas, com emissão de certificados, podem ser realizadas por meio do site oficial do evento. Também estão disponíveis informações para agendamento de grupos escolares e atendimento à imprensa pelo e-mail institucional da organização.