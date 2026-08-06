07 de agosto de 2026
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EM JAÚ

Operação contra tráfico mobiliza até helicóptero da Polícia Civil

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Tem Coisas Que Só Acontecem Em Jaú
A ação, coordenada pela Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise), foi batizada de 'Operação Playground' e resultou no cumprimento de dezenas de mandados de busca em diferentes endereços
A ação, coordenada pela Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise), foi batizada de 'Operação Playground' e resultou no cumprimento de dezenas de mandados de busca em diferentes endereços

Jaú - Uma megaoperação contra o tráfico de drogas em Jaú (47 quilômetros de Bauru) mobilizou, nesta quinta-feira (6), dezenas de policiais civis da região, e contou até com a participação do helicóptero da corporação, o Pelicano. Além de prisões, as equipes apreenderam drogas, veículos, armas e dinheiro.

A ação, coordenada pela Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise), foi batizada de "Operação Playground" e resultou no cumprimento de dezenas de mandados de busca em diferentes endereços, com localização de carros, motocicletas, armamentos, entorpecentes e valores em dinheiro, e em várias prisões.

Todo o material apreendido foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Jaú, para onde também foram levados os capturados. O balanço final da operação ainda não foi divulgado pela Polícia Civil. Assim que os dados forem disponibilizados, esta reportagem será atualizada com o total de prisões e apreensões.

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