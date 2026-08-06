Em comemoração ao Dia dos Pais, a Farmácia Unimed Bauru realizará, neste dia 7 de agosto (sexta-feira), uma edição especial do Workshop de Fragrâncias, oferecendo aos participantes uma experiência sensorial exclusiva e a oportunidade de conhecer as principais novidades do universo da perfumaria. O evento estará aberto ao público das 8h às 19h, no auditório do Centro de Diagnóstico Unimed (CDU). Para participar, é só se dirigir ao local em qualquer horário dentro deste período.

Durante o workshop, os visitantes poderão experimentar diferentes fragrâncias, conhecer as características das notas olfativas, entender como elas influenciam na escolha de um perfume e receber orientações para identificar a essência que mais combina com seu perfil. A programação também incluirá curiosidades sobre perfumaria e apresentação de lançamentos.

Além da experiência sensorial, a Farmácia Unimed preparou condições especiais para a data, com descontos exclusivos e brindes durante o evento. Todos os clientes que realizarem compras no dia também receberão um brinde especial. “A iniciativa busca proporcionar uma experiência diferenciada aos consumidores, auxiliando na escolha de presentes para o Dia dos Pais e apresentando as tendências do mercado de perfumaria em um ambiente de aprendizado e experimentação”, explica a gerente do estabelecimento, Karen Catani.