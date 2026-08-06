07 de agosto de 2026
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APÓS A LABORTERAPIA

Presidiário de Bauru tenta voltar à cela com droga no estômago

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Tentativa não teve êxito devido ao escaneamento corporal no CPP 2
Tentativa não teve êxito devido ao escaneamento corporal no CPP 2

Mesmo ciente da existência do escaneamento corporal e do rigor das verificações realizadas no Centro de Progressão Penitenciária (CPP) 2 de Bauru, um reeducando de 38 anos tentou voltar à cela com invólucros de maconha no estômago, mas não teve êxito. O fato aconteceu na terça-feira (4), e os agentes de segurança fizeram a apreensão do material.

Segundo o histórico policial, o sentenciado retornou da laborterapia, uma prática terapêutica externa, como de costume. Diante da situação, o homem foi encaminhado ao setor de inclusão, onde permaneceu sob observação até expelir, por meio de vômito, as cinco porções envolvidas em fita plástica.

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