Com a chegada do mês de agosto, tradicionalmente marcado por ventos mais fortes e constantes, aumenta também a preocupação com a soltura de pipas próximas à rede elétrica, prática que pode provocar interrupções no fornecimento de energia e até acidentes fatais.

Entre janeiro e maio de 2026, a CPFL Paulista registrou aumento de 6,5% nas ocorrências de interrupções de energia causadas por pipas. O número passou de 1.746 para 1.859 casos na área de concessão. Em Bauru, foram registradas 109 ocorrências entre janeiro e maio, contra 53 no mesmo período de 2025, o que representa alta de 106%.

Segundo Raphael Campos, gerente de Saúde e Segurança da CPFL Energia, soltar pipa é uma brincadeira tradicional e saudável, mas, quando praticada perto da rede elétrica ou com o uso de cerol, torna-se um risco grave. "Nosso objetivo é conscientizar a população para que a diversão não se transforme em acidente ou em falta de energia para milhares de pessoas", reforça.