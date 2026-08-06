Com a chegada do mês de agosto, tradicionalmente marcado por ventos mais fortes e constantes, aumenta também a preocupação com a soltura de pipas próximas à rede elétrica, prática que pode provocar interrupções no fornecimento de energia e até acidentes fatais.
Entre janeiro e maio de 2026, a CPFL Paulista registrou aumento de 6,5% nas ocorrências de interrupções de energia causadas por pipas. O número passou de 1.746 para 1.859 casos na área de concessão. Em Bauru, foram registradas 109 ocorrências entre janeiro e maio, contra 53 no mesmo período de 2025, o que representa alta de 106%.
Segundo Raphael Campos, gerente de Saúde e Segurança da CPFL Energia, soltar pipa é uma brincadeira tradicional e saudável, mas, quando praticada perto da rede elétrica ou com o uso de cerol, torna-se um risco grave. "Nosso objetivo é conscientizar a população para que a diversão não se transforme em acidente ou em falta de energia para milhares de pessoas", reforça.
O contato de pipas com a rede elétrica, especialmente quando a linha é revestida com cerol ou linha chilena, pode provocar curtos-circuitos, desligamentos em larga escala e colocar em risco a segurança de quem estiver nas proximidades. A linha abrasiva também representa perigo direto para pedestres, ciclistas e motociclistas. A Lei Estadual nº 17.201/2019 proíbe, no Estado de São Paulo, a fabricação, comercialização e o uso de linhas com cerol ou linha chilena. Os infratores estão sujeitos à aplicação de multa e, em caso de acidentes, podem responder criminalmente.
O risco de morte também é elevado para quem solta pipa perto da rede elétrica. Se a pipa, a linha ou a própria pessoa entrar em contato com a rede, a descarga elétrica pode causar queimaduras graves, parada cardíaca e até a morte. Mesmo sem tocar diretamente nos fios, a eletricidade pode formar um arco elétrico e atingir objetos condutores, como linhas com cerol ou linha chilena, ou até a própria pessoa, especialmente em redes de alta tensão.
A orientação para soltar pipas com segurança é simples:
• Nunca solte pipa perto de postes, fios elétricos ou subestações;
• Não utilize linha com cerol ou linha chilena. Além de ilegal, ela coloca vidas em risco;
• Se a pipa ficar presa na rede elétrica, não tente retirá-la. Entre em contato com a CPFL;
• Prefira locais abertos e afastados da rede elétrica para brincar.
Para comunicar ocorrências e emergências, a CPFL Paulista disponibiliza o telefone 0800 010 1010 e o aplicativo da empresa. Mais orientações e dicas de segurança podem ser encontradas no site https://guardiaodavida.com.br