07 de agosto de 2026
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OBRA FOI APROVADA

Bauru: erosão avança e põe o Village Campo Novo em risco; VÍDEO

Redação
| Tempo de leitura: 3 min
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Parte da erosão
Parte da erosão

Há pelo menos seis anos, moradores do Residencial Village Campo Novo, no Jardim Marabá, em Bauru, convivem com uma erosão que cresce de forma silenciosa, mas constante. O que começou dentro da Área de Preservação Permanente (APP) ultrapassou seus limites, avançou sobre a área verde do condomínio e hoje já se aproxima da primeira rua asfaltada e das residências, aumentando a preocupação de cerca de 300 pessoas que vivem no local.

Segundo relatos dos moradores, a situação passou a se agravar de forma mais evidente há cerca de três anos. Desde então, a cada período de chuvas, a erosão avança mais alguns metros, consumindo vegetação, comprometendo a infraestrutura e ampliando os riscos de acidentes. O cenário preocupa principalmente porque a cratera, que já alcança aproximadamente cinco metros de profundidade em alguns pontos, chegou a áreas onde antes havia circulação segura de moradores, inclusive de crianças. O receio é de que, caso nenhuma intervenção seja realizada antes do próximo período chuvoso, o processo erosivo atinja a via pública e as residências.

Além do risco à segurança, os impactos ambientais também são evidentes. Diversas árvores já foram perdidas e a erosão compromete uma área de preservação que abriga nascentes, levantando preocupações quanto à degradação da flora, da fauna e do ecossistema local. A infraestrutura também sofre consequências. A força da erosão comprometeu uma galeria de drenagem do condomínio. Já na área externa, a terra carregada pelas chuvas desce pelas ruas de terra do entorno, acumula-se nas galerias pluviais e segue em direção ao córrego localizado na APP. Os moradores afirmam ainda que a falta de manutenção de terrenos particulares, com mato alto e ausência de limpeza, agrava o problema ao dificultar o escoamento adequado das águas.

Apesar da gravidade da situação, os moradores afirmam que a Prefeitura já tem conhecimento do caso. A Secretaria Municipal de Obras realizou vistoria técnica, um processo administrativo foi aberto, toda a documentação solicitada foi apresentada e, segundo informações recebidas pelos próprios moradores, o projeto para recuperação da erosão já foi aprovado há aproximadamente um ano. Entretanto, até o momento, a obra não saiu do papel.

A comunidade relata que a execução vem sendo sucessivamente adiada em razão da priorização de outras intervenções, enquanto a erosão continua avançando. "Chegamos ao limite", resume o sentimento dos moradores, que temem que a demora aumente ainda mais o custo da obra e, principalmente, coloque vidas em risco. Os moradores fazem questão de reconhecer o atendimento prestado pelos técnicos da Secretaria de Obras, destacando que os servidores têm acompanhado a situação sempre que acionados. No entanto, entendem que a solução depende de decisão administrativa para que a obra finalmente seja executada.

Além da contenção definitiva da erosão, a população também reivindica melhorias na infraestrutura do entorno. Entre os pedidos estão o recapeamento da rua Luiz Levorato, especialmente no trecho em frente à Unip, que apresenta condições precárias de tráfego, e uma fiscalização mais rigorosa sobre os proprietários de terrenos que permanecem sem limpeza, contribuindo para o agravamento dos problemas de drenagem.

Para os moradores, ainda há tempo de evitar consequências mais graves. No entanto, o sentimento é de que a janela para agir está se fechando rapidamente. O apelo é direto: antes que a erosão alcance as casas, provoque o desalojamento de famílias ou resulte em um grave acidente envolvendo crianças, é necessário que a obra, já aprovada, finalmente seja executada. Afinal, quando o problema deixa de ser apenas ambiental e passa a ameaçar vidas, a prevenção deixa de ser uma opção e passa a ser uma obrigação do poder público.

PREFEITURA 
A seguir, a nota enviada pelo governo municipal: "A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Infraestrutura, informa que já fez uma vistoria na erosão, e as obras de contenção serão incluídas na programação das equipes da pasta. A Secretaria de Infraestrutura está monitorando este ponto."

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