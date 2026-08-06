Há pelo menos seis anos, moradores do Residencial Village Campo Novo, no Jardim Marabá, em Bauru, convivem com uma erosão que cresce de forma silenciosa, mas constante. O que começou dentro da Área de Preservação Permanente (APP) ultrapassou seus limites, avançou sobre a área verde do condomínio e hoje já se aproxima da primeira rua asfaltada e das residências, aumentando a preocupação de cerca de 300 pessoas que vivem no local.

Segundo relatos dos moradores, a situação passou a se agravar de forma mais evidente há cerca de três anos. Desde então, a cada período de chuvas, a erosão avança mais alguns metros, consumindo vegetação, comprometendo a infraestrutura e ampliando os riscos de acidentes. O cenário preocupa principalmente porque a cratera, que já alcança aproximadamente cinco metros de profundidade em alguns pontos, chegou a áreas onde antes havia circulação segura de moradores, inclusive de crianças. O receio é de que, caso nenhuma intervenção seja realizada antes do próximo período chuvoso, o processo erosivo atinja a via pública e as residências.

Além do risco à segurança, os impactos ambientais também são evidentes. Diversas árvores já foram perdidas e a erosão compromete uma área de preservação que abriga nascentes, levantando preocupações quanto à degradação da flora, da fauna e do ecossistema local. A infraestrutura também sofre consequências. A força da erosão comprometeu uma galeria de drenagem do condomínio. Já na área externa, a terra carregada pelas chuvas desce pelas ruas de terra do entorno, acumula-se nas galerias pluviais e segue em direção ao córrego localizado na APP. Os moradores afirmam ainda que a falta de manutenção de terrenos particulares, com mato alto e ausência de limpeza, agrava o problema ao dificultar o escoamento adequado das águas.