A Prefeitura de Bauru realiza a festa de aniversário de 130 anos do município, com início nesta quinta-feira (30) e muitas atrações até domingo (2/8), no Recinto Mello Moraes. A entrada é gratuita. Nesta quinta, a principal atração é o show com a dupla sertaneja Guilherme e Santiago, com início previsto para as 21h30. Antes, quem se apresenta é a dupla Guto Vianni e Cristiano.

A festa conta ainda com outras atrações, como o "Celebra Bauru" e a venda do sanduíche Bauru. No sábado (1) será realizada a distribuição do bolo, às 15h. Por motivo de segurança, a entrada com coolers não será permitida para o público.

Guto Vianni e Cristiano

A dupla Guto Vianni e Cristiano é de Bauru, e se consolidou com presença em eventos, casas de shows e festivais. Os artistas realizaram projetos como o "Tributo Boate Azul", "Tributo Amigos" e a "Resenha Modão na Veia", que movimentaram o sertanejo na região. Em 2025, a dupla deu um importante passo na carreira, com a gravação do projeto audiovisual "Modão na Veia", com homenagens aos principais sucessos da música sertaneja.

Guilherme e Santiago