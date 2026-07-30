A Prefeitura de Bauru realiza a festa de aniversário de 130 anos do município, com início nesta quinta-feira (30) e muitas atrações até domingo (2/8), no Recinto Mello Moraes. A entrada é gratuita. Nesta quinta, a principal atração é o show com a dupla sertaneja Guilherme e Santiago, com início previsto para as 21h30. Antes, quem se apresenta é a dupla Guto Vianni e Cristiano.
A festa conta ainda com outras atrações, como o "Celebra Bauru" e a venda do sanduíche Bauru. No sábado (1) será realizada a distribuição do bolo, às 15h. Por motivo de segurança, a entrada com coolers não será permitida para o público.
Guto Vianni e Cristiano
A dupla Guto Vianni e Cristiano é de Bauru, e se consolidou com presença em eventos, casas de shows e festivais. Os artistas realizaram projetos como o "Tributo Boate Azul", "Tributo Amigos" e a "Resenha Modão na Veia", que movimentaram o sertanejo na região. Em 2025, a dupla deu um importante passo na carreira, com a gravação do projeto audiovisual "Modão na Veia", com homenagens aos principais sucessos da música sertaneja.
Guilherme e Santiago
A dupla sertaneja Guilherme e Santiago começou em Goiânia, e acumula dezenas de sucessos em mais de 30 anos de carreira. Os irmãos emplacaram músicas como "Azul", "Chovendo Estrelas", "E daí?" e "Perdi Você", que ficaram entre as mais tocadas do país após serem lançadas. A dupla promete um show animado, reunindo os maiores hits da carreira.
Shows e programação
30 de julho (5ª Feira)
14h – Abertura dos portões
19h30 – Guto Vianni e Cristiano
21h30 – Guilherme e Santiago
31 de julho (6ª Feira)
14h – Abertura dos portões
19h – Ramon e Rafael
21h – Jefferson e Suellen
1 de agosto (Sábado) – feriado de aniversário de Bauru
10h – Abertura dos portões
13h30 – Banda do Senai
14h – Encontro dos Sambistas
15h – Distribuição do bolo
16h – 3 Palavrinhas
19h – Ed Florindo e Sons de Jorge
20h30 – DJ Maria Máquina
21h – Dilsinho
2 de agosto (Domingo)
11h – Abertura dos portões
13h – Patrycia e Manuella
15h – Ricca Luz
17h30 – DJ Theo Aguilera
18h – Ana Castela
Programação sujeita a alterações