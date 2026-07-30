30 de julho de 2026
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RECINTO MELLO MORAES

Guilherme e Santiago abrem nesta 5ª festa de aniversário de Bauru

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
A dupla sertaneja Guilherme e Santiago começou em Goiânia, e acumula dezenas de sucessos em mais de 30 anos de carreira
A dupla sertaneja Guilherme e Santiago começou em Goiânia, e acumula dezenas de sucessos em mais de 30 anos de carreira

A Prefeitura de Bauru realiza a festa de aniversário de 130 anos do município, com início nesta quinta-feira (30) e muitas atrações até domingo (2/8), no Recinto Mello Moraes. A entrada é gratuita. Nesta quinta, a principal atração é o show com a dupla sertaneja Guilherme e Santiago, com início previsto para as 21h30. Antes, quem se apresenta é a dupla Guto Vianni e Cristiano.

A festa conta ainda com outras atrações, como o "Celebra Bauru" e a venda do sanduíche Bauru. No sábado (1) será realizada a distribuição do bolo, às 15h. Por motivo de segurança, a entrada com coolers não será permitida para o público.

Guto Vianni e Cristiano

A dupla Guto Vianni e Cristiano é de Bauru, e se consolidou com presença em eventos, casas de shows e festivais. Os artistas realizaram projetos como o "Tributo Boate Azul", "Tributo Amigos" e a "Resenha Modão na Veia", que movimentaram o sertanejo na região. Em 2025, a dupla deu um importante passo na carreira, com a gravação do projeto audiovisual "Modão na Veia", com homenagens aos principais sucessos da música sertaneja.

Guilherme e Santiago

A dupla sertaneja Guilherme e Santiago começou em Goiânia, e acumula dezenas de sucessos em mais de 30 anos de carreira. Os irmãos emplacaram músicas como "Azul", "Chovendo Estrelas", "E daí?" e "Perdi Você", que ficaram entre as mais tocadas do país após serem lançadas. A dupla promete um show animado, reunindo os maiores hits da carreira.

Shows e programação

30 de julho (5ª Feira)

14h – Abertura dos portões

19h30 – Guto Vianni e Cristiano

21h30 – Guilherme e Santiago

31 de julho (6ª Feira)

14h – Abertura dos portões

19h – Ramon e Rafael

21h – Jefferson e Suellen

1 de agosto (Sábado) – feriado de aniversário de Bauru

10h – Abertura dos portões

13h30 – Banda do Senai

14h – Encontro dos Sambistas

15h – Distribuição do bolo

16h – 3 Palavrinhas

19h – Ed Florindo e Sons de Jorge

20h30 – DJ Maria Máquina

21h – Dilsinho

2 de agosto (Domingo)

11h – Abertura dos portões

13h – Patrycia e Manuella

15h – Ricca Luz

17h30 – DJ Theo Aguilera

18h – Ana Castela

Programação sujeita a alterações

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