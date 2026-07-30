Itapuí - Um homem de 25 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil, nesta quinta-feira (30), em Itapuí (44 quilômetros de Bauru), após desrespeitar medida protetiva de urgência e agredir a ex-companheira quando ela tentou impedir que ele levasse o filho do casal. Ele foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Jaú, onde aguarda audiência de custódia.

Segundo a polícia, a vítima foi até a delegacia e relatou que seu ex-companheiro, mesmo ciente da decisão judicial que o proibia de se aproximar dela, foi até sua residência, acompanhado de duas familiares, tentou levar o filho sem a sua autorização e a agrediu fisicamente.

Diante das informações, policiais civis iniciaram diligências e localizaram o suspeito na casa de sua avó, no bairro Mar Azul. Durante a abordagem, o homem confirmou que esteve na casa da ex, mas alegou que só queria retirar objetos pessoais que permaneciam no imóvel.