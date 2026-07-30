A Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru (EMDURB) informou que manterá os serviços essenciais durante o feriado de aniversário da cidade, celebrado neste sábado (1º). Entre os serviços que funcionarão normalmente estão a coleta de lixo orgânico, Terminal Rodoviário, Aeródromo, Grupo de Operações de Trânsito (GOT), manutenção semafórica, manutenção de veículos, varrição, cemitérios municipais e funerária. A coleta de lixo será realizada normalmente no sábado.

No transporte coletivo, os ônibus operarão com tabela de horários de domingos e feriados nos dias 1º e 2 de agosto (sábado e domingo).

Trânsito terá restrições no entorno do Recinto Mello Moraes