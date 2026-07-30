A Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru (EMDURB) informou que manterá os serviços essenciais durante o feriado de aniversário da cidade, celebrado neste sábado (1º). Entre os serviços que funcionarão normalmente estão a coleta de lixo orgânico, Terminal Rodoviário, Aeródromo, Grupo de Operações de Trânsito (GOT), manutenção semafórica, manutenção de veículos, varrição, cemitérios municipais e funerária. A coleta de lixo será realizada normalmente no sábado.
No transporte coletivo, os ônibus operarão com tabela de horários de domingos e feriados nos dias 1º e 2 de agosto (sábado e domingo).
Trânsito terá restrições no entorno do Recinto Mello Moraes
Em razão das festividades de aniversário da cidade no Recinto Mello Moraes, a EMDURB implantará restrições de estacionamento e interdições viárias.
Entre os dias 30 de julho e 3 de agosto, será proibido estacionar nos quarteirões 14 ao 17, lado par, da avenida José Henrique Ferraz. No lado ímpar da mesma via, no mesmo trecho, o estacionamento será exclusivo para ônibus urbanos.
O Grupo de Operações de Trânsito (GOT) também realizará interdições nos cruzamentos das ruas Nicolau Delgallo com a avenida José Henrique Ferraz, Nicolau Delgallo com a rua Estados Unidos, Moisés Fidélis da Motta com a rua Canadá e Pedro Fernandes com as ruas Gilberto Barreto Finazi e Alfeu Cariola ,neste último, o acesso será permitido apenas aos moradores do quarteirão. Os bloqueios ocorrerão das 10h à meia-noite na quinta (30) e sexta-feira (31) e das 8h à meia-noite no sábado (1º) e domingo (2).
Vagas para idosos e pessoas com deficiência
A EMDURB disponibilizará cerca de 16 vagas especiais para idosos e pessoas com deficiência (PCDs) no quarteirão 3 da rua Nicolau Delgallo, próximo ao Recinto Mello Moraes. O uso das vagas será permitido apenas mediante apresentação da credencial obrigatória
Linha especial para o Recinto Mello Moraes
Nos dias 1º e 2 de agosto, uma linha especial fará o transporte de passageiros entre a avenida Rodrigues Alves e o Recinto Mello Moraes.
Saídas da avenida Rodrigues Alves (quadra 12):
13h30, 14h50, 16h10, 17h30, 18h50 e 20h10.
Saídas do Recinto Mello Moraes:
14h10, 15h30, 16h50, 18h10 e 19h30.
O itinerário da linha especial seguirá pelas avenidas Pedro de Toledo, Castelo Branco e José Henrique Ferraz. Além dessa opção, o Recinto Mello Moraes continuará sendo atendido pelas linhas Unesp/CTI–Ouro Verde, Jardim Ferraz–Parque Júlio Nóbrega e Ouro Verde–Jardim América. A EMDURB informou ainda que fiscais acompanharão a demanda durante os eventos e, caso seja necessário, veículos extras serão disponibilizados para reforçar a operação do transporte coletivo.