Lençóis Paulista - Um vigilante de 32 anos foi preso em flagrante na tarde desta segunda-feira (20), em Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru), suspeito de guardar espingarda calibre 12 e munições para a organização criminosa que, no fim de junho, se envolveu em confrontos com a Polícia Militar (PM) na cidade que resultaram na morte de dois homens, na prisão de outros quatro e na apreensão de veículos, armas, munições e máscaras (leia abaixo). Com ele, também foram apreendidas diversas porções de cocaína.

Segundo registro policial, como parte das investigações em andamento, a Polícia Civil cumpriu mandado de busca no apartamento do investigado, no Núcleo Habitacional Luis Zillo, com apoio da Guarda Civil Municipal (GCM). A arma de fogo, com numeração suprimida, estava sob a cama da filha de nove anos do suspeito.

No imóvel, também foram encontradas 18 munições de calibre 12, nove munições de calibre 7.65, sete munições de calibre 22, 27 cartuchos deflagrados de calibres diversos e uma pistola de airsoft, além de 21 papelotes de cocaína, uma porção grande da droga pesando 260 gramas e uma balança de precisão.