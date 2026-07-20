Lençóis Paulista - Um vigilante de 32 anos foi preso em flagrante na tarde desta segunda-feira (20), em Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru), suspeito de guardar espingarda calibre 12 e munições para a organização criminosa que, no fim de junho, se envolveu em confrontos com a Polícia Militar (PM) na cidade que resultaram na morte de dois homens, na prisão de outros quatro e na apreensão de veículos, armas, munições e máscaras (leia abaixo). Com ele, também foram apreendidas diversas porções de cocaína.
Segundo registro policial, como parte das investigações em andamento, a Polícia Civil cumpriu mandado de busca no apartamento do investigado, no Núcleo Habitacional Luis Zillo, com apoio da Guarda Civil Municipal (GCM). A arma de fogo, com numeração suprimida, estava sob a cama da filha de nove anos do suspeito.
No imóvel, também foram encontradas 18 munições de calibre 12, nove munições de calibre 7.65, sete munições de calibre 22, 27 cartuchos deflagrados de calibres diversos e uma pistola de airsoft, além de 21 papelotes de cocaína, uma porção grande da droga pesando 260 gramas e uma balança de precisão.
De acordo com a polícia, durante o interrogatório, o vigilante admitiu que a espingarda pertencia ao grupo criminoso que trocou tiros com a PM em duas ocasiões e que estava guardando-a a pedido do líder. Ele foi autuado em flagrante pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e tráfico de drogas e ficou à disposição da Justiça, aguardando a audiência de custódia.
Relembre o caso
Na noite de 25 de junho, um dos integrantes da organização criminosa, de 44 anos, morreu atingido por quatro disparos de arma de fogo em um canavial em Lençóis Paulista, durante troca de tiros entre grupo armado e a PM. Com passagens por tráfico de drogas, roubo e receptação, ele havia deixado o sistema prisional em abril deste ano. Os demais homens que estavam com o suspeito em um Ford EcoSport preto conseguiram fugir, assim como comparsas que estavam em um Toyota Yaris.
A suspeita preliminar dos policiais, confirmada após investigações, é de que os homens estariam a caminho de cometer um roubo quando, coincidentemente, se depararam com policiais militares em patrulhamento. No EcoSport, que foi abandonado pelo grupo, foram apreendidas cápsulas deflagradas de munição de fuzil, além de três máscaras faciais de látex, dois carregadores de fuzil calibre .556, com 29 projéteis, um pé de cabra, braçadeiras de nylon, um simulacro de pistola e pertences pessoais.
Na tarde do dia 26 de junho, um novo confronto entre a PM e homens armados que faziam parte da mesma quadrilha terminou com um dos suspeitos mortos e outros três presos no bairro Cecap, onde estavam escondidos. Com eles, foram apreendidos revólver calibre 38, pistolas, carregadores e celulares. O Yaris, que havia sido roubado no dia 14 de junho, foi localizado pela Polícia Civil no dia 30, em uma casa no Jardim América. O morador, de 41 anos, foi preso por receptação e associação criminosa.
No decorrer das investigações, a Polícia Civil identificou mais três suspeitos de ligação com o grupo - um jovem de 19 anos e dois adolescentes, de 17 anos, que teriam levado o Toyota até o imóvel no Jardim América. Os homens que estavam no veículo no momento do confronto com a PM conseguiram fugir. A reportagem apurou que um deles foi baleado e levado ferido por comparsas até a Capital. A polícia realiza diligências para tentar identificar esse suspeito ferido, além dos homens que estavam no Yaris. Também são feitas buscas para localizar o autor intelectual da ação, que já foi identificado.