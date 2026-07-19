Uma ação do Canil do 13º Baep resultou na apreensão de porções de maconha, cocaína e uma balança de precisão na noite deste sábado (18), no bairro Jardim Orlando Ometto, em Jaú. O material foi localizado em um barraco desocupado situado em uma área de mata alvo de denúncias de armazenamento de entorpecentes.

Durante o Patrulhamento de Ações Especiais de Polícia com Cães, por volta das 23h50, equipes da Polícia Militar do Estado de São Paulo seguiram até o local para averiguar as informações recebidas. Na ação, foi empregado o cão farejador K9 Rocky, que indicou positivamente o barraco.

Durante as buscas, os policiais encontraram, sob um sofá, uma sacola plástica contendo 13 porções grandes de maconha, sete porções de cocaína embaladas em sacos tipo ziplock, dois microtubos de cocaína e uma balança de precisão. A ocorrência foi registrada na Central de Polícia Judiciária de Jaú, onde os entorpecentes e os demais materiais foram apreendidos para as providências cabíveis.