A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria da Administração, encerra as inscrições de processo seletivo para vagas de estágio nesta segunda-feira (20), às 12h. A seleção é realizada pela empresa Recrutamento Brasil e as inscrições são gratuitas. As vagas são destinadas a estudantes matriculados no ensino superior nos cursos de Design, Jornalismo e Pedagogia.

A jornada de estágio poderá ser de 20 horas semanais, com bolsa-auxílio de R$ 445,88, ou de 30 horas semanais, com bolsa-auxílio de R$ 668,87, conforme a vaga. Além da bolsa, os estagiários receberão vale-alimentação no valor de R$ 933,33 e vale-transporte.

Para se inscrever, os candidatos devem estar cursando a partir do primeiro ano. O processo seletivo será composto por uma única prova objetiva, com 30 questões distribuídas entre Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Gerais. A prova será aplicada de forma virtual nesta quarta-feira (22). O edital completo com todas as informações sobre o processo seletivo está disponível em https://portal.recrutamentobrasil.com.br/portal/concurso/24