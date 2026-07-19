A Ecovita está com inscrições abertas para o curso gratuito Construção Civil. A iniciativa, que faz parte do projeto Capacita, busca ampliar o acesso à qualificação profissional e contribuir para o desenvolvimento das comunidades onde a construtora atua, oferecendo formação para pessoas interessadas em ingressar ou ampliar seus conhecimentos no setor.

Com 30 vagas disponíveis, o curso terá início no dia 4 de agosto, com aulas no período noturno, das 19h às 22h, na Escola Estadual Ada Cariani Avalone, na avenida Dr. Marcos de Paula Raphael, nº 20, no Núcleo Mary Dota. A carga horária total será de 45 horas.

Durante a capacitação, os participantes terão contato com conteúdos como introdução à construção civil e planejamento de obras, fundação, estrutura e alvenaria, instalação de portas, janelas e pisos, impermeabilização, revestimentos e pintura, instalações hidráulicas e elétricas, construção de muros de arrimo, muretas e escadas, além de conceitos de segurança do trabalho, comportamento profissional e responsabilidade ambiental.