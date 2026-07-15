15 de julho de 2026
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EM BOTUCATU

Guardas civis municipais resgatam cão que caiu em rio da região

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
O animal estava debilitado, ferido e exposto a baixa temperatura
O animal estava debilitado, ferido e exposto a baixa temperatura

Em uma ocorrência que terminou com final feliz, guardas civis municipais de Botucatu (a 100 quilômetros de Bauru) salvaram um cão que corria riscos no Rio Lavapés, nesta terça-feira (14). Debilitado, ferido, exposto a baixa temperatura e sem forças para sair do local sozinho, o animal foi resgatado após uma operação que exigiu paciência e o uso de cordas para garantir sua retirada em segurança.

Segundo a corporação, os agentes de segurança foram acionados pelo Centro de Operações Integradas (COI) e deslocaram-se o leito do rio. No local, os guardas encontraram o animal bastante assustado, o que dificultava a aproximação da equipe. Após várias tentativas, o resgate foi realizado.

Com o apoio de moradores da região, o cão recebeu água e ração e, posteriormente, foi encaminhado ao Canil Municipal, onde ficou sob os cuidados do médico-veterinário responsável.

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