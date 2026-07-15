Em uma ocorrência que terminou com final feliz, guardas civis municipais de Botucatu (a 100 quilômetros de Bauru) salvaram um cão que corria riscos no Rio Lavapés, nesta terça-feira (14). Debilitado, ferido, exposto a baixa temperatura e sem forças para sair do local sozinho, o animal foi resgatado após uma operação que exigiu paciência e o uso de cordas para garantir sua retirada em segurança.

Segundo a corporação, os agentes de segurança foram acionados pelo Centro de Operações Integradas (COI) e deslocaram-se o leito do rio. No local, os guardas encontraram o animal bastante assustado, o que dificultava a aproximação da equipe. Após várias tentativas, o resgate foi realizado.

Com o apoio de moradores da região, o cão recebeu água e ração e, posteriormente, foi encaminhado ao Canil Municipal, onde ficou sob os cuidados do médico-veterinário responsável.