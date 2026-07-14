Lençóis Paulista - O Lions Clube de Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru) promoverá, no próximo dia 25 de julho, às 20h, a Bacalhoada Solidária, um evento beneficente em prol do Hospital Nossa Senhora da Piedade. A iniciativa reunirá gastronomia, confraternização e solidariedade com objetivo nobre: contribuir para a captação de recursos destinados à contrapartida financeira de um importante projeto internacional que beneficiará a saúde da população de Lençóis Paulista e região.
A ação integra o Projeto Lions Internacional, programa que contempla entidades com recursos de até US$ 200 mil para investimentos em projetos de impacto social. O Hospital Nossa Senhora da Piedade foi selecionado para receber esse valor, que será destinado à modernização do seu setor de diagnóstico por imagem e à ampliação da capacidade assistencial da instituição.
Para que os recursos internacionais sejam liberados, é necessária uma contrapartida financeira correspondente a 25% do valor do projeto, composta pelo Lions Clube de Lençóis Paulista e pelo próprio hospital. Por isso, eventos e campanhas beneficentes vêm sendo realizados com o objetivo de arrecadar os recursos necessários para viabilizar essa importante conquista.
Com a execução do projeto, será possível adquirir equipamentos fundamentais para o fortalecimento da assistência hospitalar, que incluem um aparelho de anestesia; um aparelho de ultrassom portátil; um aparelho de ultrassom fixo; um aparelho de densitometria óssea; e um arco cirúrgico para a realização de exames de raio-X durante os procedimentos cirúrgicos.
De acordo com Luís Fernando Brígido, provedor do Hospital Nossa Senhora da Piedade, os investimentos proporcionarão mais precisão diagnóstica, ampliação da oferta de exames, maior segurança nos procedimentos e melhoria da qualidade do atendimento prestado aos milhares de pacientes atendidos pelo Hospital Piedade todos os anos.
"A aprovação do hospital no Projeto Lions Internacional é motivo de grande orgulho para todos nós. Trata-se de uma oportunidade única de modernizar nossa estrutura com equipamentos essenciais para o atendimento da população. No entanto, para que esse recurso seja efetivamente liberado, precisamos cumprir a etapa da contrapartida. Por isso, cada pessoa que participa desta iniciativa está contribuindo diretamente para o fortalecimento da saúde em nossa região", afirma.
Já Gustavo Marquizeppe, presidente do Lions Clube de Lençóis Paulista, ressalta o papel da solidariedade para o sucesso da iniciativa. "O Lions tem como missão servir à comunidade e este projeto representa exatamente esse propósito. A Bacalhoada Solidária é mais do que um evento gastronômico, é uma oportunidade para que todos participem de uma conquista que deixará um legado para a saúde de Lençóis Paulista. Convidamos a população a se unir a essa causa e fazer parte desta transformação", diz.
Além de contribuir para uma causa de grande relevância social, os participantes poderão desfrutar de uma noite especial inspirada na tradição portuguesa. O cardápio foi cuidadosamente elaborado e contará com bolinho de bacalhau; bacalhau à Moda Portuguesa, preparado com ingredientes especialmente selecionados; quindim Tesouro Lusitano; e carta especial de vinhos.
A proposta é proporcionar uma experiência gastronômica única em um ambiente de solidariedade e confraternização. Segundo os organizadores, cada convite adquirido representa um investimento direto na melhoria da saúde regional, contribuindo para que o Hospital Nossa Senhora da Piedade continue avançando na qualidade dos serviços oferecidos à população.
Serviço
Bacalhoada Solidária 2026
Data: 25 de julho
Horário: 20h
Local: Lions Clube de Lençóis Paulista, na avenida Padre Salustio Rodrigues Machado, 895
Convite: R$ 200,00 por pessoa (bebidas não inclusas)
Aquisição e reservas com os membros do Lions Clube de Lençóis Paulista ou pelo WhatsApp (14) 98158-2868