Lençóis Paulista - O Lions Clube de Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru) promoverá, no próximo dia 25 de julho, às 20h, a Bacalhoada Solidária, um evento beneficente em prol do Hospital Nossa Senhora da Piedade. A iniciativa reunirá gastronomia, confraternização e solidariedade com objetivo nobre: contribuir para a captação de recursos destinados à contrapartida financeira de um importante projeto internacional que beneficiará a saúde da população de Lençóis Paulista e região.

A ação integra o Projeto Lions Internacional, programa que contempla entidades com recursos de até US$ 200 mil para investimentos em projetos de impacto social. O Hospital Nossa Senhora da Piedade foi selecionado para receber esse valor, que será destinado à modernização do seu setor de diagnóstico por imagem e à ampliação da capacidade assistencial da instituição.

Para que os recursos internacionais sejam liberados, é necessária uma contrapartida financeira correspondente a 25% do valor do projeto, composta pelo Lions Clube de Lençóis Paulista e pelo próprio hospital. Por isso, eventos e campanhas beneficentes vêm sendo realizados com o objetivo de arrecadar os recursos necessários para viabilizar essa importante conquista.