Lençóis Paulista - A carga de café roubada na madrugada desta terça-feira (14) de uma fazenda na zona rural de Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru), com valor estimado pelo proprietário em cerca de R$ 200 mil, foi localizada em São Manuel depois que o caminhão utilizado pelos criminosos para transportar o produto quebrou na fuga. As investigações já estão em andamento visando à identificação dos envolvidos.

Conforme o registro policial, aproximadamente dez ladrões armados invadiram a propriedade, que fica na região do Distrito de Alfredo Guedes, renderam e amarraram funcionários e fugiram levando um caminhão carregado com cerca de oito toneladas de grãos de café, dois veículos da fazenda e pertences pessoais.

Durante o dia, o caminhão com a carga roubada foi localizado por forças de segurança após quebrar na região de São Manuel. Todo o café foi recuperado e devolvido ao proprietário, assim como o caminhão. Já os outros dois veículos não haviam sido encontrados até a publicação desta reportagem. O caso é investigado pela Polícia Civil de São Manuel.