A Prefeitura de Bauru informa que vai pagar a primeira parcela do 13.º salário dos servidores nesta quarta-feira (15). A primeira parcela corresponde a metade do valor do 13.º salário, sem descontos. O restante do montante vai ser pago no fim do ano. A Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru (Funprev) e Departamento de Água e Esgoto (DAE) também vão fazer o pagamento nesta quarta-feira. Ao todo, somente com a primeira parcela, vão ser injetados mais de R$ 34,1 milhões na economia do município.

Na prefeitura, o pagamento vai ser feito para 7.709 servidores, com o valor de mais de R$ 18 milhões. Na Funprev, o pagamento vai ser feito para 4.684 servidores, entre ativos, aposentados e pensionistas, com o valor de mais de R$ 14,2 milhões. Já o DAE vai pagar o benefício para 772 servidores, com o valor de pouco mais de R$ 1,9 milhão.