A equipe de judô de Bauru conquistou nove pódios nos 68º Jogos Regionais, disputados nos dias 11 e 12 de julho, em Lençóis Paulista (43 quilômetros a sudeste de Bauru), e encerrou a competição com destaque na classificação por equipes e no desempenho individual dos atletas.

No feminino, Bauru ficou com o terceiro lugar por equipes. Já no masculino, a delegação terminou na quinta colocação. Na classificação geral, que reúne os resultados de todas as categorias, o município garantiu o quarto lugar entre as cidades participantes. Entre os destaques individuais, Ágatha Santos e Guilherme Quadros conquistaram medalhas de prata. Yngrid Makita e Ingrid Harumi ficaram com o bronze. Já Angely Vitória Antoneli Malmonge e Mirian M. Fernandes encerraram a competição na quarta colocação em suas respectivas categorias.

Na modalidade técnica Nage no Kata, Bauru também somou pontos, com o quarto lugar no feminino e a sétima colocação no masculino. Para a equipe, o desempenho reforça o trabalho desenvolvido pelo projeto Judô Bauru Clube, desde a formação de atletas até o treinamento de alto rendimento. Em nota, a equipe destacou que os judocas competiram "com garra, respeito e disciplina", refletindo a evolução do projeto nas competições regionais.