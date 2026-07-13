Bariri - Mais de duas décadas após a promulgação da Lei Federal nº 10.639/03, que tornou obrigatório o ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e Africana nas escolas, a implementação da legislação ainda está longe de alcançar todas as salas de aula do país. Diante desse cenário, a Associação Cultural Quilombo de Bariri (56 quilômetros de Bauru) promove, durante os dias 18, 22 e 25 de julho, o ciclo formativo "Raça, História e Sociedade: passado, permanências e disputas do presente", ministrado pelo historiador Jonathan Miguel Camargo, mestrando em História Cultural da África pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

Voltado a estudantes, professores, lideranças comunitárias e ao público em geral, o curso pretende ampliar o debate sobre relações raciais no Brasil a partir de uma perspectiva histórica, conectando passado e presente para compreender como se estruturaram as desigualdades raciais e quais são os desafios contemporâneos para uma sociedade mais democrática e inclusiva.

Segundo Jonathan Miguel Camargo, compreender a história da África e da população negra brasileira é um passo fundamental para enfrentar preconceitos ainda presentes na sociedade. "O objetivo não é apenas revisitar acontecimentos históricos, mas compreender como esses processos continuam influenciando a realidade brasileira. O letramento racial nasce justamente da necessidade de interpretar criticamente essas permanências e construir uma sociedade mais consciente", afirma.