Bariri - Mais de duas décadas após a promulgação da Lei Federal nº 10.639/03, que tornou obrigatório o ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e Africana nas escolas, a implementação da legislação ainda está longe de alcançar todas as salas de aula do país. Diante desse cenário, a Associação Cultural Quilombo de Bariri (56 quilômetros de Bauru) promove, durante os dias 18, 22 e 25 de julho, o ciclo formativo "Raça, História e Sociedade: passado, permanências e disputas do presente", ministrado pelo historiador Jonathan Miguel Camargo, mestrando em História Cultural da África pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).
Voltado a estudantes, professores, lideranças comunitárias e ao público em geral, o curso pretende ampliar o debate sobre relações raciais no Brasil a partir de uma perspectiva histórica, conectando passado e presente para compreender como se estruturaram as desigualdades raciais e quais são os desafios contemporâneos para uma sociedade mais democrática e inclusiva.
Segundo Jonathan Miguel Camargo, compreender a história da África e da população negra brasileira é um passo fundamental para enfrentar preconceitos ainda presentes na sociedade. "O objetivo não é apenas revisitar acontecimentos históricos, mas compreender como esses processos continuam influenciando a realidade brasileira. O letramento racial nasce justamente da necessidade de interpretar criticamente essas permanências e construir uma sociedade mais consciente", afirma.
O ciclo formativo está organizado em quatro encontros temáticos. O primeiro apresenta uma releitura da história do continente africano, desconstruindo estereótipos e evidenciando sua importância na formação da humanidade. Em seguida, os participantes discutem como a escravidão, a abolição e o racismo estrutural permanecem presentes nas desigualdades atuais. Os encontros seguintes abordam memória, identidade, produção cultural negra, representatividade e os desafios enfrentados pelo chamado Sul Global.
As atividades combinam exposições dialogadas, análise de documentos históricos, músicas, literatura, obras audiovisuais e debates coletivos, estimulando a participação ativa do público. A proposta dialoga diretamente com os princípios da Lei 10.639/03 e busca oferecer ferramentas para educadores, estudantes e demais interessados aprofundarem sua compreensão sobre as relações raciais no Brasil.
Jonathan Miguel Camargo é historiador e professor formado pela Unicamp e atualmente desenvolve pesquisa de mestrado em História Cultural da África. Jonathan é filho de Gilberto Vieira Camargo, um dos fundadores da Associação Cultural Quilombo de Bariri, em 1988. Também foi coautor e revisor da cartilha Letramento Racial, material utilizado como referência em ações educativas voltadas ao enfrentamento do racismo.
Serviço
Curso: Raça, História e Sociedade: passado, permanências e disputas do presente
Docente: Jonathan Miguel Camargo
Datas e horários:
Sábado, dia 18, às 9h
Quarta-Feira: dia 22, às 19h
Sábado: dia 25, às 9h
Local: Sede da Associação Quilombo
Endereço: avenida Claudionor Barbieri, nº 1246, Centro, Bariri-SP
Informações: (14)3662-5606