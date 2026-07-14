A CDHU Móvel estará na região de Bauru, entre 14 e 18 de julho, oferecendo atendimento presencial aos mutuários da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU). Durante a ação, serão disponibilizados serviços como acordos e quitação de débitos com utilização do FGTS, revisão de prestações, emissão de boletos, transferência de titularidade e orientações jurídicas, além de oficinas promovidas pela equipe social.

O atendimento da CDHU Móvel é aberto ao público e não exige agendamento prévio. No entanto, moradores que desejarem também podem reservar horário antecipadamente pelo site da CDHU ou pelo telefone Alô CDHU, no número 0800.000.2348, com ligação gratuita. Nesse caso, o atendimento é realizado no horário agendado, garantindo mais comodidade e agilidade.

Confira os locais de atendimento da van da CDHU Móvel na região de Bauru:

Guaimbê