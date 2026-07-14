A CDHU Móvel estará na região de Bauru, entre 14 e 18 de julho, oferecendo atendimento presencial aos mutuários da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU). Durante a ação, serão disponibilizados serviços como acordos e quitação de débitos com utilização do FGTS, revisão de prestações, emissão de boletos, transferência de titularidade e orientações jurídicas, além de oficinas promovidas pela equipe social.
O atendimento da CDHU Móvel é aberto ao público e não exige agendamento prévio. No entanto, moradores que desejarem também podem reservar horário antecipadamente pelo site da CDHU ou pelo telefone Alô CDHU, no número 0800.000.2348, com ligação gratuita. Nesse caso, o atendimento é realizado no horário agendado, garantindo mais comodidade e agilidade.
Confira os locais de atendimento da van da CDHU Móvel na região de Bauru:
Guaimbê
14/07 (terça-feira), das 9h às 17h
Local: Centro Educacional Prof. Valdir Achilles
Rua Adélia de Almeida Valenciano, 33, Nossa Sra. Aparecida
Lins
15/07 (quarta-feira), das 9h às 17h
Local: Incubadora de Empresas
Rua Floriano Peixoto, 1093, Centro
Guaiçara
16/07 (quinta-feira), das 9h às 17h
Local: Praça 13 dezembro (Ao lado da prefeitura)
Rua Antônio Buzinaro, 398
Promissão
17/07 (sexta-feira), das 9h às 17h e 18/07 (sábado) das 9h às 13h
Local: Praça Nove de Julho
Rua Genaro Samarco, 325