14 de julho de 2026
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CDHU Móvel leva atendimento a mutuários em cidades da região

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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CDHU/Divulgação
O atendimento da CDHU Móvel é aberto ao público e não exige agendamento prévio
O atendimento da CDHU Móvel é aberto ao público e não exige agendamento prévio

A CDHU Móvel estará na região de Bauru, entre 14 e 18 de julho, oferecendo atendimento presencial aos mutuários da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU). Durante a ação, serão disponibilizados serviços como acordos e quitação de débitos com utilização do FGTS, revisão de prestações, emissão de boletos, transferência de titularidade e orientações jurídicas, além de oficinas promovidas pela equipe social.

O atendimento da CDHU Móvel é aberto ao público e não exige agendamento prévio. No entanto, moradores que desejarem também podem reservar horário antecipadamente pelo site da CDHU ou pelo telefone Alô CDHU, no número 0800.000.2348, com ligação gratuita. Nesse caso, o atendimento é realizado no horário agendado, garantindo mais comodidade e agilidade.

Confira os locais de atendimento da van da CDHU Móvel na região de Bauru:

Guaimbê

14/07 (terça-feira), das 9h às 17h

Local: Centro Educacional Prof. Valdir Achilles

Rua Adélia de Almeida Valenciano, 33, Nossa Sra. Aparecida

Lins

15/07 (quarta-feira), das 9h às 17h

Local: Incubadora de Empresas

Rua Floriano Peixoto, 1093, Centro

Guaiçara

16/07 (quinta-feira), das 9h às 17h

Local: Praça 13 dezembro (Ao lado da prefeitura)

Rua Antônio Buzinaro, 398

Promissão

17/07 (sexta-feira), das 9h às 17h e 18/07 (sábado) das 9h às 13h

Local: Praça Nove de Julho

Rua Genaro Samarco, 325

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