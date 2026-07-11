A Concilig, uma das principais empresas brasileiras de atendimento, está com vagas abertas para os cargos de operador de teleatendimento e operador de telesserviços em Bauru. As oportunidades são destinadas, principalmente, para atuação no período da tarde, nas unidades Matriz e Jardim Contorno.

Com sede em Bauru e atuação nacional, a Concilig atende grandes empresas dos setores financeiro, varejista, de seguros e serviços, desenvolvendo soluções personalizadas de relacionamento com clientes. Nos últimos anos, a empresa viveu um forte ciclo de crescimento e praticamente dobrou de tamanho, ampliando sua estrutura, sua carteira de clientes e o número de colaboradores.

As vagas abertas fazem parte dessa expansão e representam novas posições de trabalho, não sendo destinadas apenas à reposição de equipes e a jornada de trabalho é de 6h, permitindo que a pessoa faça outras atividades no restante do dia.

Além das oportunidades de desenvolvimento profissional e plano de carreira, a empresa oferece um pacote de benefícios que inclui vale-transporte, vale-refeição, acesso ao Wellhub (Gympass), folga no dia do aniversário, clube de vantagens com descontos em diversos estabelecimentos e licenças maternidade e paternidade estendidas.

A Concilig também investe continuamente na formação de seus colaboradores, em programas de desenvolvimento de carreira e em iniciativas voltadas à qualidade de vida, diversidade, inclusão e valorização das pessoas, fatores que contribuíram para que a empresa fosse reconhecida, nos últimos anos, entre os melhores lugares para trabalhar no Brasil.

Serviço

Unidade Matriz - Rua Antônio Alves, 28-44 - Vila Universitária, Bauru

Processo seletivo presencial:

Segunda a quinta-feira, às 14h.

Sexta-feira, às 9h.

Unidade Jardim Contorno - Rua Luís Fernando Rocha Coelho, 3-50 - Jardim Contorno, Bauru

Processo seletivo presencial:

Segunda a quinta-feira, às 15h.

Sexta-feira, às 9h.

Os interessados devem comparecer à unidade de preferência levando currículo atualizado e documento de identificação.