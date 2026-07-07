Botucatu - No final da tarde desta terça-feira (7), um homem de 30 anos foi esfaqueado pelo padrasto, de 47 anos, durante uma discussão em uma casa no residencial Ouro Verde, em Botucatu (100 quilômetros de Bauru). A vítima foi socorrida e o autor chegou a ser detido, mas foi liberado para que o caso seja melhor apurado.

De acordo com o registro policial, testemunhas contaram à Polícia Militar (PM) que o homem de 30 anos havia saído de casa na segunda-feira (6), a pedido a mãe, após desavenças familiares.

Nesta terça, conforme o BO, ele teria retornado, pulado o muro e tentado agredir o padastro, que desferiu um golpe de faca para se defender, atingindo-o na região do tórax, mas sem gravidade.