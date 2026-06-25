A tradicional festa junina da Paróquia Universitária Sagrado Coração de Jesus, localizada na Rua Abraão Rahal, quadra 17, será realizada nesta sexta-feira (26) e sábado (27), em Bauru. Com mais de 10 anos de tradição, a festa segue atraindo público de diferentes regiões da cidade e reunindo famílias em um ambiente voltado para lazer e confraternização.

De acordo com as responsáveis pela organização, a quermesse é considerada um dos eventos mais importantes do ano para a comunidade, principalmente por receber visitantes de fora e proporcionar um momento de encontro entre famílias e moradores. Elas destacam que o ambiente será familiar e que toda a população está convidada a participar.

Na sexta-feira (26), a programação terá início às 19h, enquanto no sábado (27) o evento começa às 18h. Nos dois dias, a previsão é de encerramento às 22h. A festa contará com diversas barracas de alimentação, com opções como caldinho, pastel, hamburguinho, pizza frita, cachorro-quente, espetinho e doces variados, além de uma barraca de bebidas e um espaço para venda de artigos religiosos. Para o público infantil e famílias, haverá também barracas de brincadeiras, como pesca, boca da baleia e a brincadeira “chute ao gol”, inspirada no clima da Copa do Mundo. Além disso, o evento terá show de prêmios no sábado, por volta das 21h.