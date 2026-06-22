24 de junho de 2026
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REGIÃO DE BOTUCATU

Homem é preso por importunar sexualmente jovem dentro de coletivo

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Imagem ilustrativa
O homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM) e encaminhado ao plantão policial de Botucatu, onde ficou à disposição da Justiça
O homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM) e encaminhado ao plantão policial de Botucatu, onde ficou à disposição da Justiça

Pardinho - Um homem de 26 anos foi preso em flagrante, na madrugada desta segunda-feira (22), em Pardinho (120 quilômetros de Bauru), na região de Botucatu, suspeito de importunar sexualmente uma jovem de 18 anos dentro de um coletivo, passando a mão em suas partes íntimas.

Segundo o registro policial, a Polícia Militar (PM) foi acionada pelo motorista do veículo, que parou em um posto de combustível localizado na rodovia Castelo Branco (SP-280) após ser alertado por uma passageira, que presenciou o comportamento do homem.

A vítima contou que o suspeito passou a fazer perguntas de cunho pessoal e sexual, lhe convidando para ir a um motel quando chegassem ao destino, e ignorou suas recusas. Depois, tentou abraçá-la e tocou em suas partes íntimas, insistindo em uma aproximação.

Com a chegada da polícia, ele foi questionado, mas preferiu se manter em silêncio. O homem foi preso em flagrante e encaminhado ao plantão policial de Botucatu. Ele foi autuado por importunação sexual e ficou à disposição da Justiça, aguardando apresentação na audiência de custódia.

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