Pardinho - Um homem de 26 anos foi preso em flagrante, na madrugada desta segunda-feira (22), em Pardinho (120 quilômetros de Bauru), na região de Botucatu, suspeito de importunar sexualmente uma jovem de 18 anos dentro de um coletivo, passando a mão em suas partes íntimas.

Segundo o registro policial, a Polícia Militar (PM) foi acionada pelo motorista do veículo, que parou em um posto de combustível localizado na rodovia Castelo Branco (SP-280) após ser alertado por uma passageira, que presenciou o comportamento do homem.

A vítima contou que o suspeito passou a fazer perguntas de cunho pessoal e sexual, lhe convidando para ir a um motel quando chegassem ao destino, e ignorou suas recusas. Depois, tentou abraçá-la e tocou em suas partes íntimas, insistindo em uma aproximação.