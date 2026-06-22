Na tarde desta segunda-feira (22), o Bauru Basket/Liga Sorocabana conheceu sua primeira derrota na Liga de Desenvolvimento de Basquete (LDB) de 2026. No ginásio Felipe Karam, em Rio Claro, sede do Grupo A, o Dragãozinho foi superado pelo Caxias do Sul pelo placar de 67 x 40.

A equipe gaúcha liderou o confronto do início ao fim. Mais consistente desde os primeiros minutos, os adversários dominaram todas as parciais (17 x 8, 21 x 11, 16 x 11 e 14 x10), sem dar margem para qualquer tipo de reação dos bauruenses. Os destaques do triunfo foram Jonathan, com 12 pontos, além de 3 rebotes e 1 assistência, e Kalinowski e Thiago, ambos com 10 pontos.

Bauru, por sua vez, teve dificuldades para repetir o bom desempenho ofensivo da estreia, quando havia vencido o Brasília por 83 x 65. Os números do perímetro traduzem a falta de aproveitamento: foram 11 arremessos longos sem nenhuma conversão. Apesar do revés, os principais pontuadores foram Scanavaque, com 9 pontos e 5 rebotes, além de Caldas, com 7 pontos, 9 rebotes e 3 assistências.

Em busca da reabilitação