Jaú - Duas pessoas ficaram gravemente feridas, na noite desta segunda-feira (22), em uma colisão frontal envolvendo dois carros ocorrida na altura do quilômetro 282 mais 620 metros da rodovia Deputado Amauri Barroso de Souza (SP-304), que liga Jaú a Torrinha, em Jaú (47 quilômetros de Bauru).

Segundo informações do site da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o acidente ocorreu por volta das 18h20. Por razões a serem esclarecidas, um Celta e um Peugeot que trafegavam em sentidos opostos bateram de frente.

Com o impacto, os automóveis ficaram destruídos. Os condutores dos veículos, dois homens, de 41 e 65 anos, que estavam sozinhos, foram socorridos em estado grave e encaminhados por equipes de resgate para a Santa Casa da cidade.