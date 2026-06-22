As imediações do Sambódromo Municipal de Bauru passaram a ser alvo de operações da Polícia Militar, após inúmeros pedidos de moradores da região, conforme o JC/JCNET vem noticiando com frequência nos últimos anos. Uma dessas ações, em resposta à sociedade, ocorreu na madrugada desta segunda-feira (22), quando equipes se depararam com diversas pessoas em atitudes suspeitas, gerando uma debandada dos presentes. Uma das pessoas que estavam no local correu ao notar a presença policial, mas acabou sendo abordada. Em um imóvel sob sua posse, foi localizada uma motocicleta furtada havia quatro meses.

Conforme o JCNET já noticiou, aquele espaço cultural, que por três décadas foi palco de diversos eventos culturais e a passarela do samba da cidade, transformou-se em ponto de uso de drogas e receptação de itens furtados e roubados, segundo relatos de vizinhos. Isso após a sua interdição por conta do risco de colapso de solo.

Nesta segunda-feira, equipes do 4.º Batalhão de Caçadores intensificaram o patrulhamento pela quadra 2 da rua das Jabuticabeiras, onde apreenderam a motocicleta Honda CG 125 Fan preta, ano 2007. O veículo estava sem placa e havia sido furtado no dia 14 de fevereiro deste ano. Segundo o registro policial, o proprietário foi notificado pela Polícia Civil de que a moto foi recuperada pela PM. O suspeito de receptação, de 50 anos, foi conduzido ao Plantão Policial, onde prestou depoimento e permaneceu à disposição da Justiça.