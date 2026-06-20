Comandadas pelo técnico Carlos Lenta, as jogadoras do Somos Vôlei Bauru voltaram a vencer neste sábado (20) e sustentaram a liderança do polo 10 da Superliga da CBVA (Confederação Brasileira de Voleibol Adaptado).

As partidas, disputadas no ginásio Darcy César Improta, tiveram transmissão do canal Brincando na 3a Idade pelo YouTube. Os resultados positivos também mantêm o projeto bauruense invicto na temporada.

O primeiro duelo ocorreu contra Atiba (Associação da Terceira Idade de Bauru) e terminou com triunfo do Somos Vôlei, em formação 68+, por 2 sets a 0 (parciais de 15x04/15x06). Depois, o elenco 58+ saiu atrás, mas conseguiu bater Areiópolis por 2 a 1 (10x15/18x16/15x12).