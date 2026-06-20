A plataforma de envios do sistema Defesa Civil Alerta foi tirada do ar preventivamente na madrugada deste sábado (20), por volta de 1h30. A medida foi tomada após o sistema sofrer uma invasão cibernética e disparar uma notificação falsa para diversas regiões do Brasil de evento extremo de "misantropia" (termo que significa aversão ou ódio à humanidade). O comando do disparo foi realizado remotamente por um usuário externo, sem qualquer ligação com o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil.
A notificação enviada aos celulares da população foi classificada na categoria de "alerta extremo" - normalmente reservada para desastres naturais iminentes. No entanto, o texto continha apenas a palavra "misantropia" (termo que significa aversão ou ódio à humanidade). A principal linha de investigação aponta para um ataque hacker coordenado.
Em nota, a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, vinculada ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), informou que já acionou a Polícia Federal para investigar a autoria e a extensão do ataque cibernético.
A secretaria informa ainda que trabalha para religar o sistema o mais rápido possível, o que ocorrerá assim que todas as condições de segurança digital forem restabelecidas e garantidas. A Polícia Federal foi acionada.
O QUE É?
Segundo o Dicionário Houaiss, a palavra misantropia significa "ódio pela humanidade, falta de sociabilidade, melancolia, depressão, tristeza". Os antônimos de misantropia são "altruísmo, filantropia".
De acordo com o psicólogo Paulo Gomes, misantropia não é um transtorno mental, que entre em uma classificação como CID [Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde] ou DSM (Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais]. O termo significa uma característica da pessoa.
"É como o niilismo, que é essa falta de crença, de não acreditar em nada, ficar sem objetivo, sem motivação. Eu já vi pacientes com depressão severa se declararem niilistas, mas pode ocorrer em qualquer pessoa comum", complementa.
Por não se tratar de uma mensagem que trazia um alerta real desastre, muitas pessoas acabaram ignorando o conteúdo, apesar do susto. "Quase parei no teto do quarto [com o alerta sonoro]. Mas, como algumas letras da palavra haviam sido trocadas por numerais, nem entendemos o que estava escrito", diz a advogada Patrícia Lamarão, moradora de Brasília.
Já outras pessoas, depois de terem o sono interrompido, foram tentar entender origem daquela mensagem. "Fui pesquisar aquela situação toda na internet. E, em uma leitura rápida para a madrugada, entendi que era algo como um alerta de desconfiança do ser humano. Uma mensagem forte. Ficou difícil de voltar a dormir", declarou o professor de arte, Paulo Costa, também morador da capital federal.