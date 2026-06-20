Equipes da Polícia Militar Ambiental, com o apoio do Canil do 13º Baep, detiveram um homem, bairro Granja Santa Cecília, após denúncia da prática de rinha galos e maus-tratos, o que é proibido por lei. Ele foi multado em R$ 69 mil. Durante a fiscalização, foram encontrados 38 galos, dos quais 23 apresentavam sinais evidentes de maus-tratos, como mutilação de esporas, confinamento inadequado, falta de água limpa e alimentação insuficiente. A fiscalização marca o 49º aniversário do 2º Batalhão de Polícia Militar Ambiental de Bauru.

Também foram localizadas gaiolas e estruturas típicas de treinamento para combates clandestinos. A equipe de fiscalização e de medicina veterinária da Prefeitura de Bauru confirmou os maus-tratos após exames clínicos.

Diante das constatações, o responsável pela propriedade foi autuado administrativamente com multa de R$ 69 mil e os animais, junto com equipamentos, foram apreendidos.