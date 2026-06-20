Neste domingo (21), eleitores e eleitoras de Reginópolis (70 quilômetros de Bauru) voltarão às urnas para escolher o novo prefeito e vice-prefeito, que comandarão o Executivo até o fim de 2028. O pleito suplementar será disputado pela coligação "Juntos por uma Reginópolis Melhor" (PSD e Podemos), com João Paulo Araujo de Sousa Verissimo como candidato a prefeito e Marcos Paulo Tomaz Bernardino como vice; e a coligação "União e Liberdade" (União Brasil, PP e PL), que tem Marco Antonio Martins Bastos como candidato a prefeito e Fernandes Inácio como vice.

A nova eleição se deve ao indeferimento do registro de candidatura do candidato a prefeito mais votado em 2024 pela Justiça Eleitoral (leia abaixo). A votação, organizada pela 95.ª Zona Eleitoral (Pirajuí), ocorre das 8h às 17h e cerca de 4.700 eleitoras e eleitores estão aptos a votar em 13 seções eleitorais distribuídas em dois locais de votação. A data-limite para diplomação dos eleitos é 24 de julho.

O eleitor deve apresentar documento oficial com foto ou o aplicativo e-Título. Para usar apenas o e-Título, o app deve exibir a foto do eleitor, o que só ocorre se houver cadastramento biométrico. Caso contrário, é necessário apresentar outro documento com foto, como RG, passaporte, certificado de reservista, carteira de trabalho, CNH ou documentos digitais (RG e CNH).