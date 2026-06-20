Na metade do sexto ano de seus mandatos, em seu segundo governo, a prefeita Suéllen Rosim (PSD) conta com menos da metade dos recursos necessários para resolver a precariedade nos 4 distritos industriais em operação de Bauru. O governo municipal ainda não conseguiu licitar obras previstas em R$ 18 milhões para estruturar o Distrito Industrial 3, próximo da rodovia Bauru-Marília. O governo ainda estima utilizar outros R$ 24 milhões para dar estrutura para empresas instaladas no Distrito 4, na região da Quinta da Bela Olinda. Contudo, esta eventual segunda contratação depende da utilização de recursos do financiamento de até R$ 114 milhões junto ao Estado aprovado pela Câmara Municipal: programa chamado de Desenvolve SP.

Já a possibilidade de investimentos nos Distritos 1 e 2, respectivamente perto do Jd. Redentor e rodovia Bauru-Jaú, é remota. Para o segundo, a Prefeitura atualiza que seriam necessários R$ 31,2 milhões. O D 1 ainda não tem cálculo com processo consolidado. Técnicos do governo apostam que ao menos R$ 20 milhões sejam necessários para esse local.

É o que apresentou a administração municipal em relação às necessidades orçamentárias para a recuperação de infraestrutura em espaços industriais e de logística em Bauru, ao ser acionado pela reportagem. Em audiência pública convocada pelo vereador André Maldonado, nesta sexta-feira (19), no plenário do Legislativo, integrantes das Secretarias de Infraesrtutura, Desenvolvimento (Sedecon) e Gabinete discutiram a escassez de verbas para investimentos para demandas de médio porte que estão na fila há décadas.