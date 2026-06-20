Sem corda, uma menina cheia de vida é arremessada de um penhasco. E como não bastasse esta tragédia, os vídeos que circulam a partir do ocorrido, assim como os comentários, traduzem pensamentos de quem – ou não calculou a gravidade de sua fala, ou desconhece as leis e como as pessoas devem ser tratadas nesta condição, independente do sexo, idade, roupa, etc.

Com qual objetivo uma pessoa consegue filmar ou falar de um corpo ante esta dor? Em qual estado mental uma pessoa se encontra ao conseguir rir em vez de chorar e se solidarizar? Como podemos nos proteger do desrespeito, da falta de consciência moral e ética diante de um corpo vitimizado, neste caso, por descuido trágico e sem reparação?

Este luto tem múltiplas faces – dos familiares que perderam esta jovem, da tragédia em si, da inconsequência de pessoas que postam, comentam e tiram fotos sem autorização.

Se colocar no lugar do outro, pensando a dor de seus familiares e em como seus últimos segundos de vida devem ter sido aterrorizantes, enquanto caindo, talvez tenha tido tempo de entender a falta do instrumento de segurança que a estava levando para o seu fim, tão precoce.