Pardinho - Policiais civis da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Botucatu prenderam no último dia 3, durante uma operação no bairro Maristela, em Pardinho (120 quilômetros de Bauru) um homem de 35 anos condenado por matar seu empregador com golpes de marreta, em 2014, durante execução de uma obra no município de Pratânia.

Segundo a Polícia Civil, ele era procurado desde maio do ano passado, quando teve o mandado de prisão expedido pela Vara de São Manuel após ser condenado a pena de 21 anos de reclusão, em regime fechado, pelo homicídio do ex-chefe, na época com 60 anos.

O corpo dele foi encontrado dentro da caçamba de uma picape, em 7 de dezembro de 2014, no meio do cafezal de uma propriedade rural, com lesões na cabeça. Investigações apontaram que o autor do crime foi o caseiro do sítio da vítima, na época com 24 anos.