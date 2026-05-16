Bauru será uma das cidades participantes do Mutirão Nacional da Tontura 2026, um movimento que acontece de 17 a 23 de maio em diversas regiões do Brasil, com o objetivo de ampliar o acesso à informação, orientação e cuidado para pessoas que convivem com tontura, vertigem e desequilíbrio.
A iniciativa é inspirada em programas internacionais de conscientização sobre disfunções vestibulares e conta com um símbolo mundial: a Fiona Flamingo, mascote que representa o equilíbrio — por isso, o flamingo aparece como elemento central nas campanhas e materiais informativos do movimento.
Na cidade de Bauru, profissionais da saúde participantes do movimento — os chamados Embaixadores do Equilíbrio — irão promover ações locais de orientação, educação e cuidado à população. As atividades podem incluir atendimentos, triagens, rodas de conversa, conteúdos educativos e ações em espaços públicos, com foco em conscientizar a população sobre a importância do equilíbrio e da prevenção de quedas.
A proposta do Mutirão é mostrar que a tontura não deve ser normalizada e que, na maioria dos casos, existe tratamento eficaz baseado em evidências científicas, muitas vezes com foco em movimento, reabilitação vestibular e mudança de hábitos.
Segundo especialistas envolvidos no movimento, muitas pessoas convivem com tontura por anos sem diagnóstico adequado, o que impacta diretamente a qualidade de vida, a autonomia e aumenta o risco de quedas, especialmente em idosos.
"O Mutirão nasce com o propósito de levar informação e acesso. A tontura tem tratamento, e pequenas ações podem transformar a vida de alguém", reforçam os organizadores.
Além das ações presenciais, o movimento também promove conscientização por meio das redes sociais, incentivando a população a buscar avaliação profissional e adotar hábitos que favoreçam o equilíbrio físico e a saúde como um todo.
O Mutirão Nacional da Tontura é aberto à participação de profissionais da saúde, educadores e comunidade, reforçando a importância de uma abordagem integrada para a promoção do equilíbrio e prevenção de quedas.
SERVIÇO
Mutirão Nacional da Tontura - Bauru
Data: 17 a 23 de maio de 2026
Mais informações: #mutiraodatontura e perfil da @dradanidias