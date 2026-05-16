Bauru será uma das cidades participantes do Mutirão Nacional da Tontura 2026, um movimento que acontece de 17 a 23 de maio em diversas regiões do Brasil, com o objetivo de ampliar o acesso à informação, orientação e cuidado para pessoas que convivem com tontura, vertigem e desequilíbrio.

A iniciativa é inspirada em programas internacionais de conscientização sobre disfunções vestibulares e conta com um símbolo mundial: a Fiona Flamingo, mascote que representa o equilíbrio — por isso, o flamingo aparece como elemento central nas campanhas e materiais informativos do movimento.

Na cidade de Bauru, profissionais da saúde participantes do movimento — os chamados Embaixadores do Equilíbrio — irão promover ações locais de orientação, educação e cuidado à população. As atividades podem incluir atendimentos, triagens, rodas de conversa, conteúdos educativos e ações em espaços públicos, com foco em conscientizar a população sobre a importância do equilíbrio e da prevenção de quedas.