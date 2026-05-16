Mais do que uma coleção, o álbum oficial da Copa do Mundo de 2026 tem reunido famílias, amigos e colecionadores em Bauru. A tradição de abrir pacotinhos, procurar figurinhas raras e participar das trocas transforma os encontros em momentos de diversão, nostalgia e convivência entre diferentes gerações. Nessa época, os pontos tradicionais de troca voltam a reunir muitas pessoas que estão em busca de completar as páginas do álbum.

Entre os principais pontos de troca da cidade está a tradicional banca do aeroporto (da Ilda), localizada na rua Alameda Dr. Octávio Pinheiro Brisolla, 19-100. O espaço se tornou referência para os colecionadores bauruenses pela longa tradição das trocas de figurinhas realizadas no local. Neste ano, os encontros ocorrem todos os domingos até as 17 horas. Além das trocas, o local também conta com a venda do álbum e dos envelopes.

Outro ponto bastante frequentado é o estacionamento em frente à banca de jornais do Tauste Supermercado, avenida Rio Branco, 20-40. O local reúne colecionadores todos os dias, até as 19h, e costuma ficar movimentado principalmente no fim da tarde e aos finais de semana.