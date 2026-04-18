Pois é, meus amigos bauruenses, mais uma eleição se aproximando e a perspectiva de elegermos novamente deputados está indo para o ralo.
Esses candidatos não aprendem, sabem que com essa quantidade de votantes a cidade sequer consegue eleger 1 Estadual e 1 Federal. Mesmo assim, o número de postulantes não para de crescer a cada ano eleitoral. Já viram a quantidade de possíveis candidatos?
Não entendo isso, se as chances são pequenas, qual o motivo de ainda insistirem nessa vã esperança de sairem vencedores? Será apenas um "balão de ensaio" para ver o potencial de votos e tentar Vereança ou Prefeitura daqui a 2 anos?
Ou serão apenas "cabos eleitorais para aumentarem as chances dos "caciques" dos Partidos? Tem algo de podre no "reino na Dinamarca", senão, qual o motivo de entrarem na "briga" sabendo que vão apanhar?
Penso que "nosso cavalo já passou arreado" e não conseguimos montar, dificilmente teremos representação na Assembleia e na Câmara Federal.
Viram quantos votos são necessários, por estimativa, para alguém se eleger Federal ou Estadual? Muitos, né?! Do jeito que está, somente os grandes nomes partidários serão eleitos ou reeleitos, isso pelo fato de nem precisarem fazer campanha, os partidos se encarregam disso junto aos Diretórios e Igrejas, o que faltar os "cabos eleitorais" locais se encarregam disso puxando votos para esses "paraquedistas".
Em 2024 havia 282.000 eleitores aptos a votar na cidade. Tirando os brancos, nulos e abstenções sobraram, o quê? 194.000 votos válidos que foram pulverizados em diversos candidatos.
Sabe quantos daqui foram eleitos? Nenhum, nem passaram perto do coeficiente necessário. Será que agora será diferente? Não acredito e posso "queimar a língua", me cobrem depois se estiver errado.
Não é ser "derrotista" ou pessimista, é ser realista. Mesmo que houvesse consenso entre os candidatos, utopia pura, dificilmente elegeríamos um Federal, talvez conseguíssemos eleger um Estadual. Quem teve a satisfação de dizer: "Esse é meu Deputado", pode esquecer. Franciscato, Abrahim Dabus, Sbeghen, Roberto Purini, Tidei, Tuga e Rodrigo viraram "lendas". Daqui para frente teremos que conviver com os "tiriricas" e "frotas" da vida. E a culpa é de quem?
A resposta é simples, dos eleitores que não mudam esse jogo, dos "cabos eleitorai$" dos partidos e os inúmeros candidatos e sonhadores da nossa cidade. "Um voto consciente é um passo certeiro na direção do futuro que você deseja ter".