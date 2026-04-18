Pois é, meus amigos bauruenses, mais uma eleição se aproximando e a perspectiva de elegermos novamente deputados está indo para o ralo.

Esses candidatos não aprendem, sabem que com essa quantidade de votantes a cidade sequer consegue eleger 1 Estadual e 1 Federal. Mesmo assim, o número de postulantes não para de crescer a cada ano eleitoral. Já viram a quantidade de possíveis candidatos?

Não entendo isso, se as chances são pequenas, qual o motivo de ainda insistirem nessa vã esperança de sairem vencedores? Será apenas um "balão de ensaio" para ver o potencial de votos e tentar Vereança ou Prefeitura daqui a 2 anos?